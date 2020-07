Starosta města Petr Vychodil (ODS) se už téměř tři roky snaží vyjednat pro město Králův Dvůr odkup důležitého pozemku, kde by město nechalo postavit takzvanou odpočinkovou zónu. Bohužel. Ani po téměř třech letech se Ředitelství silnic a dálnic nedokázalo vyjádřit, zda pozemek městu prodá.

Vedení královedvorské radnice již nechce ale dále čekat. Starosta města Petr Vychodil proto přišel s myšlenkou postavit zmíněnou odpočinkovou zónu zcela jinde. A to zcela mimo dosah původního záměru, tedy pro obyvatele Levínské. Starosta však uvažuje, že by zde mělo vzniknout hřiště pro starší děti, které si dokáží na hřiště dojet samy.

„Uznávám, že pro vás Levínské to není zrovna ideální místo, a to zejména s ohledem na jeho dostupnost. Zkuste si ale představit, že zde vznikne něco pro starší děti, které si sem už budou moci samy bez rodičů dojít či dojet na kole a uvidíte, že to není tak špatný nápad. Protože se pozemky nachází mimo zástavbu, nechceme zde stavět víceúčelové hřiště jako je tomu v jiných městských lokalitách, a to z důvodu vandalství,“ řekl starosta Petr Vychodil s tím, že na pozemku města parcela číslo 218 a 219 by mělo vzniknout hřiště s přírodním terénem pro kola, lavičky, workoutové hřiště a travnaté hřiště.

Co na zmíněných pozemcích ale nakonec bude, je věci občanů Králova Dvora. Ty mohou svoje náměty posílat na mailovou adresu starosty města starosta.kd@seznam.cz.