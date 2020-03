Město Beroun muselo nechat uzavřít část parku Na Parkáně, jelikož bašta v této části hradeb je ve špatném technickém stavu. Její oprava by měla vyjít na částku jeden milion korun. Město počítá s postupnou opravou jižní části městských hradeb, kromě toho chce opravovat i další památky.

Část parku podél berounských hradeb v ulici Na Parkáně byla uzavřena, bašta v této části hradeb je totiž ve špatném stavu. | Foto: archiv města

Nejpozději do konce roku 2023 by se měly dočkat opravy jednotlivé části jižních hradeb. Město s tím počítá v rámci nového čtyřletého Programu regenerace městské památkové zóny. „Máme zpracovanou koncepční projektovou dokumentaci na celkovou opravu jižních hradeb rozdělenou do několika fází. Opravy se uskuteční postupně,“ informovala mluvčí radnice Jitka Soukupová.