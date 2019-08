Říct, že je recyklování v současné době trendem, rozhodně není žádné přehánění. Podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství chce Beroun nadále zvyšovat podíl odpadu, který je možné recyklovat a opětovně tak využít. Tomu má pomocí třídění dům od domu, jak to nazvalo vedení Berouna.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iva Janoušková

To se tak aktuálně ptá pomocí ankety občanů, zda by měli zájem o nádobu na plasty a papír zdarma. V praxi by to znamenalo, že každá domácnost v rodinném domě, která bude mít zájem, dostane zdarma žlutou a modrou nádobu na kolečkách. Bude o objemu buď 120, nebo 240 litrů.