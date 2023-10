Berounská radnice nechala na Husovo náměstí přistavit na tři dny participační kontejner, kde se lidé mohou občerstvit a hlavně tam předat své nápady, co vylepšit na Městské hoře.

„Slouží k tomu, aby vzbudil v kolemjdoucích zájem. Chceme se dozvědět, jak na Městskou horu nahlížejí. Připravuje se totiž architektonicko-urbanistická soutěž na její revitalizaci,“ řekla Deníku Renata Balog, projektová manažerka firmy Participations Factory, která má na starosti participativní projekt spojený s revitalizací Městské hory.

Nyní se pracuje na zadání pro architektonicko-urbanistickou soutěž. „Všechny podněty od lidí, které posbíráme v kontejneru, na besedách i z dotazníkového šetření probíhajícího papírovou a online formou, do něho budou zaneseny. Vypracujeme z nich souhrnnou zprávu o participaci, kterou předáme organizátorům soutěže. Soutěžící týmy budou vycházet z toho, co by si lidé přáli na Městské hoře mít,“ vysvětlila Balog.

Děti si přejí letiště

V prvním dni dorazilo do kontejneru během tří hodin zhruba 40 lidí. „Máme tu mapu celého území, kde mohou lidé červenými samolepkami označit místa, která jsou z jejich pohledu problematická. Také si u nás mohou prohlédnout výstavku výkresů dětí ze třetích až osmých tříd z Jungmannovy základní školy. Od dětí vzešly návrhy na lezeckou stěnu, lanovou dráhu, králíčky na hlazení nebo letiště,“ připomněla Balog.

Mnoho lidí si podle ní stěžuje na přístup k tobogánu, chtěli by podél něho schody. „Také by si přáli zmodernizovat dětské hřiště. Některé prvky jsou od devadesátých let netknuté. Přicházejí nápady na discgolfové hřiště, vodní prvky, lanové centrum, holubník na jižní stranu. Lidé se o Městskou horu zajímají, mají ji rádi,“ uzavřela Balog.

Ve čtvrtek dorazila ke kontejneru s kočárkem i maminka na mateřské dovolené Alžběta Růžičková. „S manželem bychom uvítali discgolfové hřiště, určitě by stačilo šest jamek. Zatím musíme jezdit do Nučic nebo do Plzně - Křimic. Byli bychom šťastni, že nemusíme jezdit půl hodiny po dálnici,“ řekla Růžičková.

Připomínky k přístupu k tobogánu Deníku potvrdila přímo na Městské hoře i učitelka Anna Müllerová, která přijela s dětmi ze spolku Habitat na Zbraslavi.

„Potřebuji na děti vidět a nemůžu je pustit, aby po jízdě obcházely park k začátku tobogánu. To bych nad nimi ztratila kontrolu. Sice je to tady krkolomné, ale alespoň je mám pod dohledem. Schody by byly perfektní,“ vysvětlila učitelka.

Ostatní kolemjdoucí hlásili, že by mělo být zachováno Medvědárium. „K poslednímu ze tří večerníčkových medvědů Kubovi by měli dorazit kamarádi, aby mu nebylo smutno,“ prohlásila Žofie Koutná z Prahy. Další maminka s dítětem by si zase přála lepší přístup k rozhledně pro kočárky.

Další setkání k budoucí podobě Městské hory

Besedy v Sále Wagnerovo náměstí Beroun (budova bývalé pojišťovny)

10. října od 18 hodin

17. října od 18 hodin



Online setkání

19. října od 18 hodin přes aplikaci Zoom



Architektonická procházka po Městské hoře, sraz u Plzeňské brány

14. října od 14 hodin