Nové knihy jsou v češtině a angličtině a lidé si je mohou vypůjčit už kolem začátku října. Nadace Tipsport se navíc zavázala, že bude do knihovny dodávat další knihy každé tři měsíce.

„Daru si nesmírně vážíme, protože knih opravdu vychází víc, než si naše knihovna může dovolit, a to nejen na témata, jako jsou udržitelný rozvoj a městská mobilita. Knihovna samozřejmě musí pokrývat veškerá odvětví lidského vědění, takže současný fond, který tato témata pokrývají, je sice reprezentativní, ale není dokonalý. Takže s přispěním Nadace Tipsport má k dokonalosti nakročeno a moc děkujeme,“ uvedla ředitelka knihovny Michaela Škeříková a zároveň dodala, že téma ekologie a udržitelnosti je velmi aktuální. „Je určitě třeba se v něm vzdělávat a prakticky jej převádět do svého života,“ řekla.

Postupně by nadace, která se zaměřuje na ekologické projekty, chtěla v knihovně vytvořit celé oddělení zaměřené na environmetální tématiku. „Tento den jsme tedy předali prvních 42 knih,“ řekla ředitelka, která zároveň doporučila jednoho z autorů, a sice architekta a urbanistu Jana Gehla, jenž napsal knihu Copenhagenize. „V ní si mohou lidé přečíst, jak se za relativně krátký čas stalo z Kodaně město kol,“ dodala.

„Dnes jsme předali takový základ jakéhosi nového knihovního regálu. Chceme, aby vznikl v Městské knihovně Beroun. Všechna díla se věnují ekologické tématice a lidé se mohou například dočíst, jak by se mohlo žít v moderním městě, o sdílené mobilitě či různých formách ekologičtější dopravy,“ upřesnila ředitelka nadace Lucia Štefánková.

