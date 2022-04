„Od té doby, co jsme Plzeňku po rekonstrukci v roce 2015 znovu otevřeli, jsem takovou atmosféru v našem kulturním domě nezažila. Určitě to je nejen díky lidem, ale také MoonDance Orchestra Martina Kumžáka, kteří si večer nesmírně užívali i s publikem. Šlo vidět, jak to všechny moc bavilo, a tím se vytvořil naprosto jedinečný večer,“ říká ředitelka Městského kulturního centra Beroun Kateřina Masopustová.