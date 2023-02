Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení nejlepších berounských tanečních klubů. „‚Beroun tančí‘ by vlastně mohlo být mottem městských bálů několika posledních let. Je to dáno nejen tanečními kluby s nyní již velkou tradicí, které v Berouně působí a reprezentují město v rámci republiky i v zahraničí, ale také tancechtivými Berouňáky, kteří sami taneční kurzy navštěvují,“ říká Kateřina Masopustová, ředitelka Městského kulturního centra Beroun, jež je tradičním pořadatelem bálu.