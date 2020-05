ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Už od pondělí 11. května se znovu mění provozní doba Městského úřadu Beroun. Jednotlivá pracoviště městského úřadu budou otevřena vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin. Oddělení občanských a řidičských průkazů, cestovních dokladů a evidence vozidel v budově Policie ČR v Tyršově ulici bude vyřizovat záležitosti občanů také v úterý a ve čtvrtek od 8 do 13 hodin. Některá omezení ovšem platí i nadále. Městský úřad Beroun až do odvolání nevydává parkovací karty.

„Je potřeba i nadále dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení a zachovávání dvoumetrových rozestupů,“ zdůraznila mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová s tím, že u vchodu na jednotlivá pracoviště městského úřadu je k dipozici dezinfekce a lidé by je měli před vstupem do prostor úřadu využívat a vydezinfikovali si ruce.

„Věříme, že i nadále budete osobně vyřizovat jen nezbytně nutné záležitosti a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky. Pokud nemáte spojení na konkrétního úředníka, volejte na telefonní číslo 311 654 111 nebo piště na e-mail: podatelna@muberoun.cz,“ dodala mluvčí radnice.