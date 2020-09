Ve Středočeském kraji letos usiluje o post zastupitele 856 kandidátů z celkem osmnácti politických stran či hnutí. Na kandidátních listinách pak najdeme také osobnosti z Berounska. Jedná se o lidi nejrůznějších profesí. Najdeme tu starosty, místostarosty, ředitele škol, ekonomy, programátory, prodejce, fotbalového rozhodčího, instalatéry, stavbyvedoucí, manažery, živnostníky, hospodské.

Průměrný věk kandidátů z Berounska činí 46,4 let. Nejstaršímu kandidátovi je 82 let. Je to Jaromír Jedlička z Berouna, kterého najdete na kandidátní listině KSČM na šedesáté pozici. Ten je zároveň spolu s Josefem Pavlíčkem, jenž bydlí v obci Tři Dvory a kandiduje za hnutí ANO 2011, nejstarším kandidátem v celém Středočeském kraji. Naopak nejmladšího kandidáta z Berounska najdete v řadách občanských demokratů. Vojtěchovi Hrdličkovi z Tetína je čtyřiadvacet let a studuje. Na kandidátce je 58. místě.

Mezi kandidáty z Berounska najdete velmi málo žen, zastoupení mužů je naprosto drtivé. Ze zmíněných jednapadesáti lidí usilujících o post krajského zastupitele je pouhopouhých osm žen. Nejvíce kandidujících žen z regionu je na kandidátní listině Svobodných, a to tři (Eva Pelánová z Hořovic, Zuzana Machová z Berouna, Šárka Vaculíková z Králova Dvora). Dvě regionální kandidátky má ODS (Soňa Chalupová z Berouna, Kateřina Zusková z Nižbora). Alespoň jednu ženu z Berounska lze najít u Spojenců pro Středočeský kraj (Lenka Kotková z Králova Dvora), u KSČM (Petra Chaloupková z Hudlic) a ve straně Rozumní (Zuzana Lukešová z Hořovic).

„Podle mne by mělo být zastoupení žen mnohem vyšší, ale ne rozhodně násilné, tedy zaváděním nějakých povinných kvót. Strany by měly být schopné ženy umět přesvědčit. I když ne každý má na to věčné handrkování a osočování žaludek,“ reagoval na dotaz Deníku Marek Müller.

Lidé z Berounska se o post krajského zastupitele ucházejí většinou z nižších pater kandidátní listiny. Ovšem najdou se i výjimky. Nejvýše postaveným je Luboš Zálom. Ten vede stranu Svobodných do krajských voleb co by lídr, zároveň je místopředsedou strany, ale také berounským opozičním zastupitelem a programátorem. Strana Svobodných má také na své kandidátní listině největší regionální zastoupení – patnáct z celkem pětačtyřiceti míst.

Silnou pozici má v krajských volbách i Petr Vychodil, dlouholetý komunální politik a starosta města Králův Dvůr. Ten, co by dvojka na kandidátní listině občanské demokratické strany, kryje záda lídrovi Martinu Kupkovi.