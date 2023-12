/VIDEO/ Děti v Bykoši navštívili v úterý v podvečer Mikuláš, čert a andělé. Rodiče dětí nahlásili dopředu u starosty Jana Pužíka, zda by k nim skupinka mohla dorazit. „Po loňských traumatech způsobených čertem letos tolik dětí nemáme. Mám nahlášeno 11 dětí,“ smál se Pužík.

Bykoší chodili Mikuláš, čert a andělé. Mikuláš měl plášť ze závěsu na srazy KSČM | Video: Hájíčková Jana

Mikuláš s čertem a andílky měli sraz v 18 hodin na obecním úřadě, kde andílci dostali do košíčku dárkové balíčky pro děti. A mohli vyrazit! „Za Mikuláše se převlékám už osmnáct let. I mému doprovodu – čertovi a andílkům, jsem dělal Mikuláše, když byli ještě děti. Je to nová krev, protože loňská sestava onemocněla. Šimon Polacký už se mnou byl jako čert v sobotu na Mikulášské zábavě, takže už nějakou zkušenost má,“ svěřil se Mikuláš aneb Jiří Váňa.

Kostým si šil sám před lety. Čepici a plášť už mu ale opravovala zdejší švadlena Martina Chrzová. „Plášť mám ze závěsu, který se věšel na srazy KSČM. Byl rudý, ale už za ta léta vybledl. Všechno jsme vyráběli doma. Jen paruky a rohy jsme nakoupili,“ dodal Váňa.

Anna Macíková jako anděl si vyrobila lucerničku a křídla: „Původně to byla křídla na berušku, ale polepila jsem je bílými papírovými kapesníky.“ Druhý anděl v podání Viktorie Fedorčákové si půjčil křídla od kamarádky.