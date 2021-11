Lidé se během ní mohou zbavit dluhů, které mají u právnických osob většinově vlastněné státem či u státních subjektů, jako jsou například samosprávy či obce. Akce je ideální i pro ty, kteří se do dluhové pasti chytili, aniž by o tom tušili.

V rámci regionu jde většinou o města, komu lidé dluží. Tři největší z nich Berounský deník oslovil, aby zjistil, kolik osob si může od dluhů ulevit a kolik peněz může do rozpočtů přitéct.

Nezaplacené poplatky

Jednoznačně vedou Hořovice, kde podle starosty Jiřího Peřiny mají pohledávky, které činí zhruba jeden milion korun.

„Jedná se zejména o místní poplatky za odvoz odpadů. Exekuce samozřejmě běží, ale zatím jsme nezaznamenali podnět ze strany dlužníků, že by chtěli pohledávky uhradit. Pokud tak lidé učiní, určitě to v rámci akce uvítáme,“ řekl starosta. Počet dlužníků město neuvedlo.

V Berouně se týká necelých 50 lidí. „V současnosti evidujeme celkovou částku 100 tisíc korun. Lidé městu nejvíce dluží za popelnice a druhým nejčastějším dluhem jsou pokuty za porušení dopravních přestupků,“ uvedla Jitka Soukupová, vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů.

Město akci vítá jako naději získat do rozpočtu peníze navíc. V Berouně jsou i lidé, kteří městu dluží, aniž by to tušili.

„Určitě je to pro nás šance získat tyto peníze zpět a použít je v rámci městského rozpočtu. Pokud se lidem odpustí penále, úroky a velké poplatky exekutorům, budou mít reálnou možnost dluh smazat. Dlužníky se snažíme opakovaně vyzývat, protože v mnoha případech o svém dluhu vůbec nevědí – například se odstěhují a neřeší, že tu měli zaplatit popelnice,“ vysvětluje Soukupová a dodává, že se pohledávky snaží řešit individuálně.

Vlastní cestou

Králův Dvůr v posledních letech ne vymáhá pohledávky s pomocí exekucí. Město se snaží dlužníky oslovovat vlastní cestou.

„Dluhy z nájmů řešíme operativně. Nájemní smlouvy na městské byty uzavíráme pouze na jeden rok a v případě neplacení hrozí nájemníkům vystěhování. Díky tomu se nám daří dluhy vymáhat bez exekucí. V případě poplatků za likvidaci tuhých komunálních odpadů využíváme urgencí, na které občané reagují. Dlužníci jsou povětšinou každoročně stejní. U těch, co nezaplatí ani po urgencích, jsou dluhy v drtivé části nevymahatelné,“ upřesnila mluvčí radnice Romana Šimková.

Sumu a počet lidí, kteří Královu Dvoru dluží, město neprozradilo.