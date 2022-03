Ve škole mají málopočetné třídy do 20 žáků. Z tohoto důvodů hodlají ukrajinské děti přímo začlenit do vyučování. Pomůže jim k tomu asistent pedagoga. „Naše škola nemá naplněnou kapacitu a v současnosti máme k dispozici 40 volných míst. Zatím tedy přijímáme všechny zájemce,“ ujistila ředitelka.

Horší je to s mateřinkou, tam mají volná místa jen dvě. Takže pokud by bylo potřeba dát do školky více dětí, mohly by nastat potíže. Úřady mají ale povolit dočasné navýšení kapacit. „Budeme se řídit metodikou MŠMT a Národního pedagogického institutu. Možná by se nám v této souvislosti hodil v rámci ORP sdílený dětský psycholog nebo sociální koordinátor, který by nám v terénu pomáhal,“ podotkla ředitelka.

Tři ukrajinské ženy našly práci hned čtvrtý den po příjezdu do Zdic

Podobná situace je také v berounské mateřské škole Pod Homolkou. Tady bojují o místa pro české děti, natožpak pro nově příchozí z Ukrajiny. „Už se k nám hlásila jedna ukrajinská maminka, ale naše kapacita je absolutně plná, takže jsme dítě nemohli přijmout,“ sdělila ředitelka Jitka Marešová.

Momentálně ve školce čekají na další instrukce, jak mají situaci řešit. K tomu se ještě blíží zápisy. „Situace je opravdu vážná a uvidíme, jaké dostaneme další pokyny z ministerstva i od zřizovatele,“ dodala ředitelka.

Prakticky identická situace je v Králově Dvoře. Co se týče obou základek, jsou připraveny se ujmout ukrajinských dětí zatím do maximálního počtu 30 žáků na třídu. V uplynulém týdnu prozatím do škol nastoupily dvě děti. Problém ale je, že většina tříd je na obou školách blízko svému limitu. „Ukrajinské děti budeme přijímat až do naplnění kapacit. Moc rádi je do školy vezmeme a pomůžeme jim. Jakmile tyto volná místa zaplníme, tak to už nebude otázka na mě, ale na někoho, kdo další kapacity vytvoří,“ uvedl ředitel základní školy Jungmannova a Počaply Evžen Krob.

Další zařízení, kam od pondělí nastoupilo hned osm ukrajinských dětí, je například berounská základní škola Wagnerka.