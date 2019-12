V Hořovicích nepochodíte; můžete jet do Příbrami nebo do Kladna – podle toho, odkud to pak budete mít blíž domů. Tuhle radu ve středu slyšeli od vrátné v hořovické nemocnici všichni příchozí, kteří se ptali po zubařské pohotovosti. Nebylo jich podle jejích slov málo – a všichni odešli s nepořízenou.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Redakce

Tahle služba zde na 1. svátek vánoční byla zajištěna jen na papíře. Ve skutečnosti by ji ani nebylo kde poskytovat. Občané mající zájem stát se pacienty, pokud se nezamčenými dveřmi dostali až na stomatologii, totiž pochopili, že tady se vrtat do zubů rozhodně nebude. Pětadvacátého prosince se tam totiž „vrtalo“ do stěn: příchozí se ocitli na staveništi. Byť obvyklým způsobem zveřejněný rozpis pohotovostních služeb nepřipouštěl pochybnosti: právě zde, na tomto místě, bude zajištěna pohotovostní služba. Dne 25. 12. od 8.00 do 11.00; s lékařem Zdeňkem Kaiserem.