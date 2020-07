Epidemie koronaviru zasáhla celý svět, který s ní stále neúnavně bojuje. Jedná se tak o událost, kterou si za několik let bude společnost připomínat i vzhledem k tomu, že někteří lidé přišli vskutku s kreativními řešeními.

„Jednou se třeba ochranným štítům a podomácku šitým rouškám budeme smát a budeme mít k dispozici mnohem účinější řešení, možná už budeme všichni vůči tomuto viru imunní a budeme jen kroutit hlavou,“ řekl Jan Sajner žijící na Křivoklátsku a student technického oboru na vysoké škole. Ten se rozhodl, že si doma uschová na tuto dobu i hmotné vzpomínky. Uložené má nejen roušky a další ochranné pomůcky úst a nosu, ale také se snaží shromáždit nejrůznější letáky a výzvy pro pomoc druhých.

„Roušky, které šila moje maminka, jsem některé založil a další si ponechám. Podle mne v tuto chvíli není vůbec zřejmé, zda je budeme potřebovat i nadále. Rozhodně je nebudu vyhazovat,“ řekl student.

Kromě letáků a výzev si dal za cíl zmapovat sociální sítě, zpravodajské servery a veškeré zajímavosti, články či projekty související s novým typem koronaviru pak uložit bezpečně do svého počítače. „Chci také začít hledat vtipné obrázky s motivem Covid-19. Uvidíme, jak vše půjde. Zatím mám jen plán,“ poznamenal s úsměvem s tím, že pokud by se mu podařilo vše rozumně zpracovat, možná by vše zveřejnil na webu. „To je ale budoucnost,“ dodal.

Některá muzea ve Středočeském kraji již tuto „minulost“ zdokumentovala, výjimkou není ani muzeum v Berouně. „K zařazení do sbírkového fondu jsme aktuálně připravili informační letáky o koronaviru, které vydalo ministerstvo zdravotnictví ČR a město Beroun, a dále reklamní leták nabízející dezinfekce. Roušky, které jsme v muzeu využívali a i si je z počátku sami šili, uschováme a později je zařadíme do sbírkového fondu, vše důležité jsme zdokumentovali,“ reagovala na dotaz Berounského deníku Karin Kriegerbecková, ředitelka Muzea Českého krasu v Berouně.

České muzeum stříbra v Kutné Hoře už i zveřejnilo výzvu, že od dárců přijme všechny materiály, které se koronavirové doby týkají. Jak uvedla kurátorka sbírky dokumentující současnost Kateřina Vavrušková, artefaktů zatím přibylo spíše od známých zdrojů než od široké veřejnosti. Možná proto, že je sbírka teprve v začátku. „Zaznamenávám, co se děje v regionu, spravuji sbírku dokumentace současnosti. Snažím se zachytit tu dobu například prostřednictvím plakátů a fotografií. Až bude někdy v budoucnosti někdo po této době pátrat, aby měl co nejvíce artefaktů,“ poznamenala Vavrušková.

Muzejní exponáty týkající se koronaviru shání i Regionální muzeum Mělník.