„Ve své semestrální práci, respektive návrhu jsem se snažila plochu, kterou jsem zastavěla, dále využít na střeše. Tedy zahrada se zezdola přesunula nahoru. Lidé tam mohou strávit příjemný čas u interaktivních exponátů a užít si pěkné výhledy,“ prozradila svůj záměr budoucí architektka Daniela Miklošová (21) ze slovenských Košic. „Mým cílem bylo celý prostor využít a propojit, aby nevznikaly oddělené části, například přechod přes venkovní část. Jednalo se mi o maximální využití v létě i v zimě. Inspiroval jsem se muzei, které existují, například berlínským. Tam jsou také přístavby k historickým budovám,“ popsal student Matěj Najvárek (23) z Rudné u Prahy.

Chystá se kompletní rekonstrukce muzejního areálu

Domy, kde muzeum sídlí, prošly rekonstrukcí v 90. letech. V roce 2002 ale zasáhla Beroun povodeň, při které bylo přízemí muzea zaplaveno až do výše 1,86 metru. Tato událost si vyžádala změnu uspořádání a využití prostor, ale i vybavení muzea. To se však po letech ukazuje jako nedostatečné a technicky zastaralé. Potřeby muzea již přesahují možnosti těchto památkově chráněných budov a jejich prostory a uspořádání jsou nedostačující pro muzejní aktivity, kulturní i edukační. Nevyhovující je zejména zázemí pro návštěvníky a školní skupiny. Proto vedení muzea společně se zřizovatelem, Středočeským krajem, zahájilo přípravu komplexní rekonstrukce celého muzejního areálu. A právě studenti se pokusili skloubit jeho historickou podobu s moderní výstavbou.

Výstava návrhů studentů ČVUT v Muzeu Českého krasu:

Zdroj: Hájíčková Jana

„Líbí se mi, že se na jednom místě sejde spousta návrhů. Jak k tomu studenti přistupují neotřele a můžeme z jejich návrhů čerpat. Podobně jsme nechali zpracovat lávku v Kozlech a rekonstrukci letního kina. Oba návrhy tehdy také prošly výstavou na Pěší zóně. Bohužel pro muzeum dům v rohu je v soukromém vlastnictví, ale studenti už s ním ve svých návrzích počítají. Snad se podaří dům odkoupit,“ přeje si místostarosta Berouna Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci). Nicméně rekonstrukce proběhne, i kdyby se dům odkoupit nepodařilo.

Brzy se uskuteční architektonická soutěž

„Dům muzea už naráží na své limity v rámci provozu i organizace. Historicky byl vším, ale ne muzeem. Pro celé město to bude velká výhoda, až se zrekonstruuje. Jsem nadšený a už se na to těším. Oceňuji přístup pana architekta Jiřího Huška, který muzeu pomůže se zadáním. Nezapomněl vůbec na nic. Že muzeum využívají i vzdělávací instituce jako školy, probíhají zde kulturní a společenské akce. Ve městě bojujeme s prostorem, zejména v centru. Buď jsou soukromých osob, anebo nejsou vůbec,“ postěžoval si Tomčo. Brzy se uskuteční architektonická soutěž, z níž vzejde vítězný návrh.

„Navrhl jsem, aby se uspořádala architektonická soutěž a snažím se o co nejlepší zadání. Na studentských pracích je krásná paleta přístupů, ale zadání měli studenti od muzea velmi volné,“ podotkl Jiří Huška z České komory architektů. A jakým zadáním se studenti řídili? Futuristická a vizionářská novostavba nového křídla Muzea Českého krasu v Berouně by měla vytvořit současnou protiváhu ke stávajícímu historickému objektu. Objekt by mohl být zasazen do volné části pozemku v sousedství existujícího muzea a být s ním funkčně logicky propojen. Jeho řešení by mělo navazovat na současné vývojové trendy rozvoje a přístaveb historických objektů.