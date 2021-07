První příčka přinesla městu 60 tisíc korun, které Beroun investuje do dalšího zvelebování míst na kontejnerová stání. V soutěži jsou automaticky hodnoceny všechny obce ze Středočeského kraje, které jsou zapojeny do systému zpětného odběru a využití obalových odpadů provozovaného Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Pracuje se výhradně daty ze čtvrtletních výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu, který je obcemi společnosti vykázán.

Hodnotí se zejména výtěžnost jednotlivých komodit – papíru, plastů, skla či kovů – a jde o množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele za rok. Bonusové body získávají obce také za dobrou dostupnost sběrné sítě či třídění nápojových kartonů. Místostarosta Michal Mišina obyvatelům Berouna poděkoval za aktivní přístup k recyklaci. Nicméně ve městě ani tak neubývá odpad komunální.

„Musím poděkovat všem obyvatelům, že odpad třídí, a to nejen s ohledem na životní prostředí, ale i na naše finance. U odpadu, co jde na skládku, platíme svoz i skládkovné. U vytříděného naopak ještě nějaké peníze dostaneme. Problém je ale v tom, že i přes nárůst množství vytříděného odpadu neklesá množství toho nevytříděného. Je to možná způsobeno dobou, v níž se vše posílá z eshopů,“ uvedl místostarosta.

Největší vytíženost v třídění v kraji

Starostka Berouna Soňa Chalupová taktéž poděkovala obyvatelům za přístup k třídění. „Máme největší výtěžnost vytříděných odpadů v kraji, máme bonusové body za různé speciální tříděné komodity, které jinde netřídí. To všechno jsou velmi dobré zprávy a svědčí o tom, že naši občané vzali myšlenku třídění k srdci. Za to jim patří dík a úcta,“ řekla na úvod starostka.

Nicméně třetí prvenství města v řadě osobně vidí spíše jako Pyrrhovo vítězství s ohledem na kompletní financování městského odpadového hospodářství. „Zároveň ale také máme velmi vysoký podíl nevytříděného komunálního odpadu na obyvatele. Nabízí se vysvětlení, se kterým lze i nelze souhlasit. Tento nepoměr je výsledkem toho, že ve městě ve skutečnosti žije více než 22 500 obyvatel, ale hlášeno je jich pouze 19 641. Odpad ale produkují všichni. Stejně tak třídí skoro všichni, ale do statistik se počítá jen s trvale bydlícími,“ upřesnila starostka.

Radost z výhry tak podle ní kazí především peněžní ztráty města, které má tento rozdíl generovat. „Jde tedy o to, že zhruba 10 procent lidí za odvoz a likvidaci odpadu neplatí, a to znamená finanční ztrátu, kterou musí někdo nahradit. Ve finále to nejsou ti, kdo tu sice bydlí, ale trvalé bydliště mají hlášené jinde. Tyto ztráty tak platí městský rozpočet, který tvoří daňové příjmy z podstatné části získané podílem na státem vybraných daních rozdělených klíčem, kterým je počet trvale hlášených obyvatel v dané obci,“ uvedla starostka s tím, že toto je i jeden z podstatných důvodů, proč i přes jasné prvenství města v třídění odpadu musí docházet ke zdražování poplatků za likvidaci odpadu směsného.