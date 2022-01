Při procházce pod dálniční most k samotnému konci berounského ostrova u soutoku Berounky a Litavky tak nyní mohou lidé narazit na policejní pásku. „Prostor městská policie uzavřela páskou se zákazem vstupu a dodržování bude každý den kontrolovat. Stromy by při silnějším větru mohly spadnout a zranit například pejskaře,“ vysvětlila Jitka Soukupová

Zákonem chráněný bobr není škůdce

„O bobrovi jsme se dozvěděli minulý týden od pana místostarosty Michala Mišiny a na místě jsem se byl podívat v úterý a nic závadného jsem tam neshledal. Je tu tedy spíše jen problém v bezpečnosti, protože by ty stromy opravu mohly spadnout. V tuto chvíli je určitě potřeba zajistit bezpečí a zabránit vstupu na tu špičku ostrova,“ říká vedoucí Správy CHKO Český kras a zoolog František Pojer s tím, že se lokalita nachází ještě mimo chráněnou krajinnou oblast.

Bobr se ke kácení stromů uchyluje, protože v jejich korunách hledá šťavnaté drobné větve, které jsou v zimním období jeho primární potravou. „Tato činnost bude trvat zhruba tak do dubna, kdy poté přejde převážně na byliny,“ vysvětluje Pojer.

Pokud by nakonec ke kácení nebo pádu stromu došlo, doporučují ochranáři v takovém případě zde pro bobra nechat horní větve z koruny. I proto na místo už také na popud města pracovníci AVE navezli větve odjinud.

„Bobr nakusuje hned několik stromů najednou a nepokračuje na jednom jediném. V této situaci tedy postačí stromy, které nejsou nakousané, ohradit, aby se do nich také nepustil. Zvíře na místo nechodí každou noc, ale jednou za několik dní. Zdá se, že to, co tam napáchal, je poměrně čerstvé. Ale doporučíme městu, aby to tam minimálně obden jezdili kontrolovat,“ vysvětluje ochranář.

Přemístění vodního hlodavce není řešení

Podle ochranáře nemá smysl zvíře z tohoto místa přemístit, protože se jedná o velmi populární bobří lokalitu. „Jednak to je legislativně náročné, protože se jedná o zákonem chráněný druh, a pak to také pozbude účelu, protože tam jednoduše přijde jiný. Což nám potvrzují data, která jasně říkají, že Berounka je pro bobry jakousi dálnicí,“ objasňuje Pojer.

Zároveň dodává, že určitě je dobré vědět, že se v našem okolí vyskytuje druh, který v Česku od 18. století nežil, protože ho lidé vyhubili. „Nemluvě o tom, že bobří hráze na menších tocích pomáhají se zadržením vody v krajině. Tedy s tím, co nás v posledních letech trápí a často stojí nemalé peníze,“ dodává ochranář.

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s městem pravděpodobně v nejbližší době na místo nainstalují fotopast, aby přesněji zmonitorovali činnost berounského bobra. „Chceme zjistit, zda tam žije jeden nebo dva jedinci. Pokud je sám, tak se s velkou pravděpodobností na jaře odstěhuje, až na něj přijdou rodičovské touhy,“ uzavírá František Pojer.