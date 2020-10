„V tuto dobu není schopna zajistit personál. My jsem se proto s panem ředitelem dohodli, že se pokusíme ten personál najít, je to reakce na dohodu, že se pokusíme charitě vypomoci,“ uvedl starosta Jiří Peřina.

Charita je nyní podle ředitele Petra Horáka opravdu pod tlakem platných opatření. „Kvůli dopadům koronaviru jsme museli zredukovat počet zaměstnanců, teď to je opravdu natěsno, abychom všechny naše povinnosti zvládli,“ okomentoval současnou nepříjemnou situaci, která kolem covid-19 panuje.

Podle něj se ale mění i chování lidí. Zatímco na jaře byla covid jedna velká neznámá, dnes je situace jiná v tom, že má krize jiný charakter. „Rozsah nákazy je mezi lidmi obrovský, v řadě sociálních zařízení bojují už teď s nedostatkem zaměstnanců,“ popsal.

Některá města v kraji znovu v reakci na covid svolávají dobrovolníky, kteří na jaře pomáhali lidem, hlavně seniorům, s různými denními nutnostmi, například nákupy či vyzvednutím léků. Města na Berounsku tento krok ale zatím neplánují. Důvod je jednoduchý: není o ně zájem. Někteří starostové říkají, že se lidé poučili z jarní vlny koronaviru. Odborníci nevylučují ani to, že důvodem je fakt, že se naučili přes internet objednávat zboží i ti, kteří doposud e-shopům příliš nefandili.

„S tím zatím nepočítáme. Využíváme tradiční služby, které u nás fungují a zajišťují běžně tyto věci. Zatím taková potřeba ze strany občanů není,“ doplnil Peřina. Pouze se některá zdravotnická zařízení se prý ptala na možnost zveřejnit výzvu ohledně hledání dobrovolníků pro jejich provoz – a zde město vypomohlo.

O službě občanů, jako to bylo možné spatřit na jaře, zatím neuvažuje ani samotný Beroun. „Máme tu dobře fungující charitu a sociální služby. Většina potřebných už jejich služby využívá. Na jaře se nějaké nákupy dobrovolníky řešili, ale byly to spíše jednotky než desítky, nebo dokonce stovky. Sociální síť je poměrně dobře podchycená a senioři to využívají,“ uvedl berounský místostarosta Michal Mišina.

Podle něj se po Berouně pohybuje i spousta aut dovážkových služeb, které se lidé naučili v době koronaviru aktivně využívat.

Stejný postřeh mají i v Králově Dvoře. „O takové služby nebyl moc velký zájem. Kdyby se objevila potřeba, tak bychom to řešili,“ řekla Romana Šimková, tisková mluvčí radnice v Králově Dvoře.

Pomoc obcí lidem v době koronaviru



- města se nechystají ve velkém aktivovat dobrovolníky pro nákupy rizikovým skupinám



- někde čekají, jaká potřeba vyvstane a potom budou reagovat



- v mnohých městech v tomto ohledu často vypomáhají zaměstnanci úřadu, nebo členové sboru dobrovolných hasičů



- vyloučená není pomoc dobrovolníků z jarních měsíců