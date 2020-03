Po čtvrtečním vyhlášení vládou České republiky stavu nouze, který potrvá třicet dnů, se mezi lidmi mnohokrát znásobily obavy z šířícího se konoraviru. Není rodina, organizace, spolek, obec, škola kde nákaza koronavirem a s ní související opatření nejsou tématem číslo jedna.

Ačkoliv se jedná o preventivní opatření, která mají zabránit především nekontrolovatelnému šíření nemoci a zamezit strmý vzestup počtu nakažených tak, aby jej zdravotnický systém zvládl, mnohé organizace a také vedení obcí již začínají plánovat, jak pomoci právě seniorům pokud ke zhoršení situace dojde.

Online reportáž

„Je to jedna z věcí, kterou jsme také na zasedání bezpečnostní rady města řešili. Bavíme se ale o událostech, které jsou ještě hodně daleko a ani nastat nemusejí. Nicméně chceme být připravení. Nejprve ale potřebujeme shromáždit data. Vše už řeší náš sociální odbor, který zjišťuje, kolik je ve městě seniorů, kolik z nich by potřebovalo pomoc, jelikož ne všichni mají někoho, kdo by se o ně postaral,“ reagoval na dotaz Berounského deníku místostarosta města Beroun Michal Mišina.

Až bude mít město k dispozici relevantní údaje, bude město reagovat a připravovat plán pomoci. Na bezpečnostní radě města podle místostarosty se zvažovala možnost i vaření jídla, pokud by například nastal problém se zásobováním. „Jedná se ale o události v hodně daleko, co by se mohlo stát. Musíme zvažovat veškeré kroky,“ řekl Michal Mišina.

Dobrovolníci už se hlásí

Zejména situace v Itálii ukazuje, že šíření nového koronaviru není vhodné podceňovat a brát jej pouze za „horší“ chřipkové onemocnění. A vzhledem k nejrůznějším opatřením už se v mnoho oblastech, a to i na Berounsku, formují dobrovolnické skupiny, svoji pomoc ale také například nabízí budoucí zdravotníci či personál ze středních škol zaměřený na zdravotnictví.

„Vedení města Beroun se již ozval berounský klub vojenských historických vozidel, který pomáhal městu už při povodních,“ informoval Michal Mišina. „V současné době řešíme. Ozvali se nám s nabídkou pomoci v případě potřeby pracovníci ze Střední zdravotnické školy v Berouně,“ sdělila Deníku Petra Horáková, mluvčí Nemocnice Hořovice.

Dobrovolníci se již také formují na sociálních sítí. Například ve skupině Na jedné vlně vznikla takzvaná Sousedská pomoc. „Ozvalo se nám téměř padesát dobrovolníků, nějakou spojku nyní máme v každé obci na dolní Berounce, až na pár malých výjimek (Srbsko, Vonoklasy, Karlík, Tetín). Ozvali se i lidé za hranicí našeho „království“, z Hýskova, z Mníšku, z Prahy a podobně,“ píše se ve skupině.