/FOTOGALERIE/ V uplynulém týdnu se na Berounsku objevilo několik nelegálně postavených billboardů, které lákají podnikatele na pronájem reklamních ploch. Úřady k jejich stavbě nevydaly žádná povolení a majitelé pozemků ani nevěděli, že na nich někdo něco postavil.

Billboard u železničního přejezdu mezi Brožíkovou a Tylovou ulicí | Foto: Deník / Radek Kaša

Přímo v Berouně se tři plochy objevily na silnici Pražská směrem do města a u železničního přejezdu mezi Brožíkovou a Tylovou ulicí. Radnice potvrdila, že se jedná o nelegální stavby, na které městský úřad nevydal povolení. „Billboard, který stojí u Václavského náměstí, brání například výhledu při výjezdu z křižovatky. I když to ale je v katastru města, my prostě nemůžeme přijít a tu konstrukci vzít a hodit ji do šrotu. Musíme postupovat podle zákona. V současnosti to odbor dopravy již řeší, “ řekl místostarosta Berouna Michal Mišina (ANO). Městský úřad tak zahájil správní řízení vůči majiteli a vyzval ho k odstranění ploch.