Po dvouměsíční přestávce se v České republice opět otevřely budovy škol. Zatímco někteří studenti a žáci se již do školy těšili a v pondělí vyrazili s nutným souhlasem rodičů, řada jejich spolužáků ale zůstala z preventivních důvodů doma. Ministr školství Robert Plaga totiž již při oznámení termínu otevření škol sdělil, že vše bude spočívat na dobrovolnosti – jinými slovy samotní rodiče rozhodnou, zda žáka či studenta do školy pustí. Ve školách totiž rozhodně nedojde k obnovení klasické výuky, ale jednat se bude spíše o hodiny konzultací.

„Do školy jsem se těšil. Bydlíme s kamarádem ve stejném sídlišti, dohodli jsme se, že půjdeme. Probírali to i naši rodiče,“ reagovali na dotaz Deníku Petr a Adam. Oba spolu již „začínali“ v mateřské škole, následně spolu také prošli základní školou. Letos se ovšem jejich cesty rozdělí, jelikož se liší jejich představa o budoucím povolání. „Já bych se rád dostal na gymnázium a poté šel studovat archeologii,“ řekl Adam. „Baví mne výpočetní technika, programování,“ dodal Petr.

Ve školách se spolu s návratem dětí musí vypořádat především s hygienickými opatřeními podle metodiky ministerstva školství. Školy již v předchozích týdnech informovaly rodiče, jak bude „výuka“ probíhat. Ve většině škol jsou žáci devátého ročníku rozděleni do několika skupin a podle časového harmonogramu jsou také do budov vpuštěni. Konzultace se pak v drtivé míře konají dvakrát v týdnu. „Hygienická opatření plníme v souladu s metodickým pokynem ministerstva školství. Žáky máme rozdělené do tří skupin. Celkový počet žáků je 37. Pedagogičtí pracovníci obdrželi po dvou kusech roušek, dezinfekci na ruce pro sebe i pro žáky, dezinfekci na pomůcky, teploměr, jednorázové rukavice,“ sdělila k „prvnímu“ školnímu dni Hana Kozohorská, ředitelka Základní školy Beroun – Závodí.

"Organizace výuky se u základních škol liší. Jungmannova základní škola, kde využilo možnosti výuky matematiky a češtiny 71 deváťáků z celkového počtu 83, se děti učí v pěti skupinách v pondělí a ve středu po dvou devadesátiminutových blocích. Jiné vyučovací dny, a to úterý a čtvrtek po čtyřech školních hodinách zvolila 2. základní škola v Preislerově ulici. Celkem 39 žáků je rozděleno do tří skupin. Této školní budovy využívají i žáci ze ZŠ Komenského na Závodí, kde momentálně z důvodu probíhající rekonstrukce není výuka možná. Závodští deváťáci budou chodit na výuku v čtyřhodinových blocích po skupinách, a to v pondělí, úterý a ve středu. Dnes absolvovalo čtyřhodinový vyučovací blok prvních devět z nich. Základní škola na Wagnerově náměstí dnes přivítala 42 deváťáků z 55. Zde se budou děti matematiku a češtinu učit v pondělí a ve středu po dvou hodinách," přiblížila informace Jitka Soukupová, mluvčí berounské radnice, s tím, že ředitelé škol se shodli, že k výuce i přijatým opatřením přistoupili chlapci a děvčata zodpovědně a nemuseli tak hned na úvod řešit žádné problémy.

S nákupem ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků pomáhají školám zřizovatelé – tedy v drtivé většině města a obce. Například v Berouně ředitelé všech mateřských škol, které se otevřou v pondělí 18. května, a i základních škol obdrželi od města zhruba dva tisíce litrů dezinfekce na ruce a čtyři tisíce ochranných prostředků (roušky, štíty).

Kromě škol se také otevřela velká obchodní centra, muzea, galerie, ale také předzahrádky restauračních zařízení, z poskytovaných služeb mohou lidé po dlouhé době zajít na masáž, manikúru, pedikúru, holiči či ke kadeřníkovi. „Nezlobte se, máme teď hodně práce,“ odpověděly stručně na dotaz Deníku v pondělí oslovené kadeřnice.