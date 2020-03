Zákaz kulturních, společenských a také sportovních akcí, kde se počítá s návštěvností nad stovku lidí, se zásadním způsobem dotýká v tomto období především větších obcí a jejich kulturních center, které pořádají jednotlivá divadelní představení, koncerty či promítají filmy.

Městské kulturní centrum (MKC) Beroun se rozhodlo zrušit akce pro následujících zhruba čtrnáct dnů; už v úterý 10. března večer se neodehraje představení Brouk v hlavě, ve čtvrtek 212. března je zrušený pořad Haliny Pawlowské: manuál zralé ženy. V sobotu 14. března se pak neuskuteční Ples fotbalistů Český lev, zrušen je i První zdejcinský ples s datem 20. března.

Online reportáž

Pokud vlastníte na jednu ze zmíněných akcí vstupenky, informujte se o možnosti vrácení vstupenek na webu MKC Beroun www.mkcberoun.cz v sekci aktuality, kde je umístěna tisková zpráva. „Ostatní akce se uskuteční podle plánu. Prodej vstupenek na akce konané po 22. březnu je pozastaven, vstupenky již zakoupené zatím zůstávají v platnosti,“ napsala Deníku Alena Šustrová, zástupce ředitele MKC Beroun.

Městské kino Beroun bude vysílat podle plánu, ovšem bude došlo k omezení návštěvnické kapacity. Zrušena jsou ale veškerá školní představení. „Plánovaná představení se budou konat, maximální počet prodaných vstupenek na jednotlivá představení je však omezen na devadesát devět kusů,“ dodala Alena Šustrová s tím, že provoz Městské galerie Beroun, galerie Holandský dům, Muzea berounské keramiky a Městského informačního centra Beroun zůstává beze změn.

K rušení akcí dochází také na Hořovicku. Městské kulturní centrum Hořovice oznámilo zrušení divadelního představení Dva nahatý chlapi, které se mělo uskutečnit ve středu 11. března ve Společenském domě. Další zrušenou akcí je pořad Na Stojáka – ten byl na programu ve čtvrtek 12. března v Klubu Labe. U obou akcí zůstávají vstupenky v platnosti, náhradní termín bude stanoven.

Ples v létě?

Kvůli vládnímu nařízení o zákazu pořádání akcí je v ohrožení konání Městského plesu Králova Dvora. Ten by se měl konat v sobotu 21. března. Už teď je ale víceméně jasné, že nařízená opatření budou trvat minimálně dva týdny, alespoň to v úterý několikrát za den zopakoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Jsem osmnáctým rokem na radnici a takovouto mimořádnou situaci jsem nikdy nezažil a stejně tak asi ani žádný další starostové,“ reagoval starosta Králova Dvora Petr Vychodil. Vedení radnice již nyní otázku pořádání městského plesu řeší. Podle starosty bude město muset vracet lidem peníze za vstupenky, kromě toho nejspíše propadne záloha na zamluvená vystoupení umělců. „Vše budeme řešit s pojišťovnou a také popřípadě s právníky. Vyčkáme do dalšího týdne, jak se situace vyvine, i když si myslím, že opatření zrušeno tak rychle nebude,“ řekl Petr Vychodil.

Králodvorští obyvatelé ale o sedmnáctý ročník plesu zřejmě nepřijdou. „Jsem známý tím, že držím tradice. Když je zde tradice městského plesu, tak by měl být. Pokud by to vyšlo na léto, tak bychom mohli uspořádat zimní ples v létě na zámku pod stanem. Byla by to rarita, udělali bychom nějakou recesi a také si srandu ze sebe,“ sdělil s úsměvem na tváři Petr Vychodil.