Zda otevřít či ponechat mateřské školy i nadále uzavřené rozhodovali již také berounští radní na své poslední schůzi. Nakonec se rozhodli, že mateřinky se otevřou pro děti od pondělí 18. května.

Vedení berounské radnice znovuotevření školek řešilo od doby, kdy vláda začala postupně rozvolňovat přijatá opatření proti šíření nemoci Covid-19 a i v době, kdy ještě neměla prováděcí metodiku od ministerstva školství. O znovuotevření školských zařízení tak vyjednávali zástupci odboru školství a volnočasových aktivit Městského úřadu Beroun společně s vedením mateřských škol a okresní hygienickou stanicí a projednali všechna nezbytná hygienická opatření. Stejně tak v rámci znovuotevření škol se řešilo stravování dětí.

„Zájem ze strany rodičů byl. Z dotazníkového průzkumu, kterého se zúčastnilo pětasedmdesát procent rodičů, vyplynulo, že možnost umístit dítě do školky uvítají. Původně jsme chtěli školky otevřít už toto pondělí, ale museli jsme vyčkat na metodiku od ministerstva,“ řekla Deníku starostka města Soňa Chalupová.

Ředitelé všech mateřinek a i základních škol obdrželi od města ochranné pomůcky a také dezinfekční prostředky – zhruba dva tisíce litrů dezinfekce na ruce a čtyři tisíce obranných prostředků (roušky, štíty). „Děti ve školách nebudou muset mít roušky, pro venkovní pobyt bude využíván především areál školek,“ dodala starostka.

Postupně se otevřou i další mateřské školy na Berounsku. Například v Hořovicích či Králově Dvoře se tak stane v pondělí 25. května. Podle starosty města Králův Dvůr Petra Vychodila (ODS) byl tento termín otevření zařízení plánován již při první schůzce s řediteli školských zařízení. I zde město muselo nakoupit dostatečné množství dezinfekce a ochranných prostředků.

„Každé dítě musí mít při vstupu do školky u sebe dvě roušky. Samozřejmě se může stát, že se rouška ztratí, zapomene, pro tyhle případy budou rezervní roušky ve školkách připravené. Stejně tak bude zajištěno, že si rodiče budou dítě vyzvedávat před budovou školy,“ přiblížil některá preventivní opatření starosta města Petr Vychodil.

Při dotazníkovém šetření vyplynulo, že zhruba polovina rodičů možnost umístit dítě do školky přivítala. „Dojíždím do zaměstnání do Prahy, zaměstnavatel už mi několikrát volal, zda bych se mohla vrátit. Určitě syna do školky pošlu, ale není to jen kvůli práci, ale i on se těší na kamarády. Zpočátku to problém nebyl, nyní se neustále vyptává, kdy bude moci jít s kamarády na hřiště a podobně,“ reagovala na dotaz Deníku Alena Nachtigalová.