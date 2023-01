Jak už to začíná být tradicí, volby do jednotlivých úřadů České republiky probíhají nejdříve na středních školách. Studenti Gymnázia Václava Hraběte by hned v prvním kole přímo na hrad poslali Danuši Nerudovou, když jí hodili přes 50 procent hlasů. Ta se ale v reálných volbách do druhého kola neprobojovala. V druhém kole se tak vybíralo mezi kandidátem za ANO Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, jenž pro svou kandidaturu získal podpisy od zhruba 80 tisíc občanů.

Volby začaly ve čtvrtek 19. ledna s úderem 8. hodiny a v komisi seděl student Filip Mazura, který bude příští rok maturovat. Na otázku, jakého prezidenta si Česká republika zaslouží, říká, že by měl navazovat na Masarykovu a Havlovu tradici. „Měl by být čestný a určitě by neměl mít špatné charakterové vlastnosti. Za mě to nyní je generál Petr Pavel a myslím si, že se mladá generace v tomto ve většině shoduje,“ prozradil gymnazista.

V Mezouni jasně volí Pavla. Baner „Krizový manažer“ tady ale nelze přehlédnout

Na dotaz, proč popsané vlastnosti podle něho nesplňuje Andrej Babiš, je to především způsob, jak svoji kampaň šéf ANO vede. „Stačilo vidět tu tiskovku po prvním kole, kde útočil na novináře a docela si i vymýšlel o svém protikandidátovi. A také to je kampaní, kterou staví především na strachu. Takový člověk by neměl být prezidentem,“ dodal Filip Mazura a vyzval spoluobčany s volebním právem, aby hlasovali podle svého srdce a uvážení, o kom si myslí, že by měl být pro Českou republiku nejlepší.

Student oktávy, tedy čtvrtého ročníku, Josef Čerpl podobně poukazuje na nutnost, aby český prezident byl slušným člověkem s jasnými hodnotami. „Měl by k úřadu přistupovat s respektem. Je tedy na každém si rozmyslet, který z nynějších dvou kandidátu toto splňuje. Prezident by měl veřejnost uznávat a uvědomovat si své povinnosti, které mu se zvolením připadly,“ poznamenal student.

Sám rovněž vnímá ostrou kampaň, která před a mezi jednotlivými koly probíhá. „Je to spíše rvanice než nějaký smysluplný ucházení se o post hlavy státu. Je to takové házení hnoje na druhé, než aby se kandidáti raději lépe představili,“ dodal Josef Čerpl.

Kvůli opravě mostu TGM se nebude stavět provizorní. Kam se odkloní doprava?

Druhé kolo na hořovickém gymnázium skončilo jednoznačně ve prospěch Petra Pavla, když získal 119 hlasů a Andrej Babiš pouhé dva. Platný hlas odevzdalo 121 studentů ze 132 volících. Jedna třída byla na lyžařském výcviku a v dalších někteří chyběli kvůli nemoci nebo volit nešli, volební účast tak byla 58,4 procent.