Petr Hladík (KDU ČSL) vyrazil na Křivoklátsko čtyři dny poté, co pozvání na setkání na krajském úřadě, kde se mělo diskutovat o informacích ministerstva k národnímu parku (NP), přijal pouze jeden z devatenácti oslovených starostů. Místo toho ho pozvali do regionu.

V Chyňavě, která by měla mít v národním parku jedno z největších území, se Hladík setkal se starostou Zdeňkem Steinerem. „Bavili jsme se o tom, proč by k vyhlášení parku mělo dojít. K tomu jsem si řekl například o doplňující informace, co se týká sítě cest nebo značení turistických cest, protože nám v návrhu ministerstva nějaké chyběly. Zatím jsme si nic neslíbili a dohodli jsme se, že se určitě ještě setkáme a budeme se bavit dále,“ řekl Steiner, podle kterého schůzka proběhla v přátelskému duchu.

Někteří starostové plány na zřízení národního parku odsuzují. Kritizují přístup státu i kraje a namítají, že nemají dost informací. Diskuse o všech souvislostech kolem případného vzniku národního parku by podle nich měla pokračovat až poté, co ministerstvo vypořádá už podané námitky.

O tématu NP se mělo debatovat právě na schůzce na krajském úřadě. „Dopředu jsme starostům poslali prezentaci. Oceňuji, že ji někteří hned pověsili například na webové či facebookové stránky svých obcí, ale spousta z nich tak neučinila. Veřejně je žádám, aby informace od ministerstva prezentovali svým občanům,“ řekl náměstek Hladík.

Prezentace už několik dní visí i na webových stránkách občanské iniciativy Otevřené Křivoklátsko, kde jsou jednotlivé body hned připomínkovány vloženými poznámkami.

Klidová území zůstanou stejná jako dnes

Mezi obavy lidí žijících v oblasti patří i to, zda si budou moci i nadále do území NP zajít na houby, borůvky nebo na dříví. V prezentaci se u bodu pojednávajícím o rozdílu stanovení hranic zón mezi NP a chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) píše, že se jednotlivé části území vymezí s ohledem na to, jakým způsobem se bude o ně pečovat - nebudou ale obsahovat omezení ve formě zákazu vstupu.

Bod je Otevřeným Křivoklátskem rozporován poznámkou, že půjde především o postupnou změnu, která stejně povede k bezzásahovému režimu. A důsledkem pak v budoucnu bude i omezený vstup lidí.

Hladík ale v této souvislosti uvedl, že pohyb lidí nebude omezen na celém území uvažovaného Národního parku Křivoklátsko. „Bude možné sbírat houby a jiné plody či chrastí. Pouze v těch nejhodnotnějších částech budou klidová území, která jsou v návrhu totožná s těmi existujícími už dnes v rámci CHKO. Nic se tedy měnit nebude,“ vysvětlil.

Těžba dřeva bez cíle co nejvíce vydělat

Zásadní změnu vidí především v hospodaření. Území, které je z 98 procent v majetku státu, totiž spravují státní podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy s cílem co největšího zisku. „To je ve věci řádného hospodář správně. Národní park ale přinese změnu takového hospodaření, cílem nebude vytěžit co nejvíce dřeva a získat za něj co nejvíce peněz, ale území postupně navrátit přírodě. Právě těžba dřeva bude probíhat výběrově a nepasečným způsobem,“ připomněl Hladík.

Změnit by se měl i přístup ke zvěři, kdy se bude klást důraz na zvýšení druhové pestrosti. „A to takovým způsobem, že namísto hospodářského lesa vznikne les blízký přírodní funkci. To je ale proces, který bude trvat desítky, možná stovku let,“ poznamenal náměstek.

Ministerstvo životního prostředí chce informace o přípravách vyhlášení NP směřovat více přímo obyvatelům dotčených obcí. S některými už se dal Hladík při první návštěvě Křivoklátska do řeči - a jak uvedl, slyšel i názory, že lidé proti vyhlášení NP úplně nejsou.

Do obcí se chystá v nejbližší době i Deník, aby zjistil postoje a názory tamních občanů.