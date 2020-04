Vláda v předchozích dnech značně urychlila uvolňování opatření zavedených proti šíření nového typu koronaviru. Od pátku již neplatí nařízená karanténa, lidé mohou opět cestovat. Ovšem musí přitom dodržet stále platná hygienická nařízení. A právě to porušují zejména turisté a cyklisté. Potvrdily se tak slova starostů, kteří na toto upozorňovali již před víkendem. Nedodržování nošení roušek se pak pochopitelně nelíbí ani místním.

Hrad Karlštejn je stále uzavřený. Stejně tak i většina obchodů. | Foto: Deník / Miroslav Elsnic

Doslova jarní počasí vytáhlo řadu rodin, skupin přátel či jednotlivců v sobotu do přírody a nebo na výlet do turisticky zajímavých lokalit. Od pátečního dne je totiž zrušeno vládní opatření zakazující volný pohyb osob na území České republiky, lidé tak mohou bez obav cestovat, i když skupina lidí může čítat maximálně deset osob. Kromě toho musí všichni povinně nosit ochranné pomůcky zakrývající nos a ústa. Do obcí se tak pomalými, ale opravdu velmi pomalými kroky navrací zase normální život.