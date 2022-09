„Helenu Kolářovou znám jako pečlivou matku a babičku, ale hlavně jako organizátorku řady kulturních akcí. Před mnoha lety stála za založením karlštejnského kulturního sdružení. To vedla řadu let a dodnes v něm úspěšně působí. Její práce stojí především za organizací dvacítky úspěšných karlštejnských vinobraní a dalších kulturních akcí,“ řekl ve své krátké řeči Moucha. Letošní laureátka převzala ocenění z rukou starosty Petra Rampase.

Ten se ujal uvedení dalšího oceněného, kterým se stal karlštejnský rodák a duše místního fotbalu František Šrámek in memoriam. Starosta Rampas jen těžko zadržoval slzy, když přednesl řeč na počest oceněného.

„František Šrámek, Franta, Fanda pracoval v takzvaném vápeňáku a v roce 1962 se stal správcem fotbalového hřiště na Karlštejně. Vzal si na starost dorostence a na turnaji mládeže s nimi dokázal porazit i Slavii. Patnáct let dojížděl na hřiště při své práci, do které vstával ve tři ráno. Posléze, co se na hřiště přestěhoval s celou rodinou, následujících čtyřicet let se staral o další fotbalové generace, včetně mě. V květnu 2017 byl karlštejnský sportovní areál přejmenován na Stadion Františka Šrámka,“ kromě jiného pronesl starosta. Cenu za laureáta se slzami v očích převzaly jeho dcery.

Jako třetí část slavnostního večera bylo udělení čestného klíče od městyse. Ten jménem hradu Karlštejn převzal jeho současný kastelán Lukáš Kunst. Moderátor Janis Sidovský nejdříve přednesl krátkou řeč z historie obce, kterou citoval z obecní kroniky. „Původní Budňany se jmenovaly podle dřevěných bud, které postavili řemeslníci budující hrad, jenž v roce 1348 založil Karel IV. Obec byla v roce 1794 povýšena na městys. Poté v roce 1952 byly Budňany spojeny s dříve samostatnou obcí Poučník s názvem Karlštejn. Před tímto rokem patřil název pouze hradu, poště a nádraží,“ řekl mimo jiné Sidovský s tím, že k definitivní změně názvu obce došlo přesně 15. dubna 1952.

Lukáš Kunst posléze převzal čestný klíč z rukou Sidovského. Kastelán ve své krátké řeči především povznesl výborné vztahy mezi zástupci městyse a hradu. Jak sám upozornil, ne všude tak dobré poměry panují.

„Jsem velmi potěšen, že spolupráce s obcí funguje na tak dobré úrovni, protože, věřte, že zkušenosti z ostatních koutů republiky, vypovídají o jiné skutečnosti, kde se často vedou boje mezi národními památkami a obcemi, na jejichž území tyto památky leží. Velice si tedy cením, že spolupráce s městysem fungovala vždy na velmi dobré úrovni a věřím, že tomu tak bude i nadále. Udělení čestného klíče hradu Karlštejn vnímám jako symbolické gesto, které tuto spolupráci hezky podtrhuje,“ řekl Kunst.

Program kulturně doprovodil soubor Solideo, který se specializuje na instrumentální a vokální gotickou, renesanční a barokní hudbu. Zpěvák a herec Pavel Vítek a muzikálová zpěvačka Marie Křížová svými vstupy připomněli působivé prostředí hradu Karlštejn, kdy jejich prostřednictvím zazněly známé melodie z populárního muzikálu Noc na Karlštejně. Vítek zazpíval skladbu Do věží a Křížová Lásko má, já stůňu. Večer byl pořádán ve spolupráci se Středočeským krajem.