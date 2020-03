Hrad Karlštejn je jednou z nejnavštěvovanějších památek v České republice, jen v loňském roce jej navštívilo přes dvě stě tisíc turistů. A právě veliký zájem turistů se podle památkářů také podepsal na stavu některých částí hradu. Rekonstrukce za téměř 150 milionů korun bude z částečně hrazen z evropských fondů.

„Národní památkový ústav je dlouhodobě úspěšný v čerpání evropských prostředků, s jejichž pomocí může realizovat i takto náročné projekty obnovy. Dobře víme, že památky, a zejména jejich zázemí pro návštěvníky, musí odpovídat současným požadavkům a poskytovat patřičný komfort. Hradu Karlštejn v tomto směru mnoho dlužíme. Věřím, že díky tomuto projektu očekávání veřejnosti naplníme,“ sdělila generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

V rámci rekonstrukce by mělo dojít ke změnám ve východní části Purkrabství. Právě zde by mělo podle projektu vzniknout moderní návštěvnické centrum, v suterénu pak bude nainstalována nová expozice věnovaná vzniku a minulým obnovám hradu, ale chybět tu nebude ani expozice o historii vinařství na Karlštejně. Další expozice vznikne podle památkářů v nově objevených prostorách pod nádvořím – expozice bude věnována kamenickým prvkům.

Na parkánu pak podle projektu dojde k obnovení užitkových zahrad a vznikne tu nové sociální zařízení. Obnoven bude i suterén Císařského paláce, kde vznikne multifunkční sál se zázemím. V něm bude instalována stálá expozice tesařských prvků. Obnovovat se bude technické zázemí a také část inženýrských sítí hradu.

V rámci realizace projektu se nepředpokládá úplné a dlouhodobé uzavření hradu, kvůli zajištění bezpečnosti návštěvníků či z technologických důvodů mohou nastat krátkodobé uzavírky vybraných částí. Stávající návštěvnické okruhy však nebudou stavebními pracemi přímo zasaženy a budou tedy návštěvníkům dále přístupné.

Rozsáhlá rekonstrukce měla začít už v loňském roce, nicméně Národní památkový ústav musel kvůli složitosti výběrového řízení na stavební firmu proces několikrát opakovat; řízení se protahovalo i kvůli častým doplňujícím dotazům firem. Rekonstrukce by měla skončit v roce 2022.

Hrad Karlštejn



Gotický hrad založený v roce 1348 zaujímá mezi českými památkami zcela výjimečné postavení. Hrad Karlštejn byl budován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských i českých korunovačních klenotů. Stavba byla dokončena v roce 1365, kdy došlo k vysvěcení kaple sv. Kříže ve Velké věži.



Objekt prošel po roce 1480 stavebními úpravami v pozdně gotickém slohu a následně v poslední čtvrtině 16. století renesanční přestavbou. Dnešní vzhled hrad získal při poslední významné přestavbě z konce 19. století, vedené architektem Josefem Mockerem. V polovině 80. let 20. století byla opravou střešní krytiny a fasád Velké věže zahájena generální obnova hradu. Práce pokračovaly do počátku 90. let obnovou krytiny dalších střech. V letech 1997 až 2001 pak byla provedena sanace dřevěných stropních konstrukcí paláce a obou věží.



Zdroj: Národní památkový ústav ČR