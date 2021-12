Buďte opatrní, ať do Štědrého dne nevstoupíte s malérem: bude kluzko

Oproti minulému roku letos přišla zima dřív a pracovníci AVE nevyrážejí pouze během sněžení. „Každé ráno vyjíždím na vytipovaná místa, zejména na kopcové komunikace a problematické povrchy, jako jsou například kostky. Když to vypadá, že by místa mohla namrzat a být kluzká, děláme takzvané preventivní zásahy. Je třeba udržet silnice sjízdné. Tento rok zima začala asi o týden dříve než loni a dosud jsme měli pět zásahů,“ vysvětluje vedoucí s tím, že Zdejcina se svou polohou je pro Beroun jakýmsi kontrolním bodem.

Technika je v pohotovosti

Co se týče sypací a odklízecí techniky, nechtějí nechat nic náhodě. „Primární sypač s pluhem, který je určený pouze na zimní údržbu, udržujeme stále nabitý, protože musí za každou cenu vyjet. To se týká i nakladače venku. Nemůže se stát, že by stroje nebyly provozuschopné,“ upozorňuje Novák. V garážích AVE jsou v pohotovostním režimu celkem tři velké sypače a tři menší. „Pak tu je ještě chodníková technika,“ dodává Novák.

Když na to dojde, průměrně jedno auto najede až 300 kilometrů za jeden den. „Když sněží, tak se musí sníh odhrabat a solit. Když připadává, tak musíme znova a znova,“ vysvětluje.

Mimo pracovní dny se drží pohotovostní služby. V současnosti mají v areálu nachystáno 120 tun drti a asi 115 tun soli. „Zimní sezóna je od začátku listopadu do konce března a každý den musí být připraveni jak lidé, tak i technika a samozřejmě posypový materiál. Máme nasmlouváno, že kdyby nám měl docházet, navezou nám hned další. Blíží se Štědrý den, a i když to vypadá, že zřejmě mrznout nebude, chlapi jsou připraveni vyjet. Jsem moc rád, že tu máme takový tým, kdy všichni jsou si vědomi své role a odpovědnosti. Funguje to k mé velké spokojenosti. Rád všem touto cestou za dosavadní obětavou práci děkuji,“ poznamenal Jiří Novák.