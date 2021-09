Na Národní pouť na Tetíně půjde dorazit pouze pěšky, na kole nebo autobusem

Národní pouť v nadcházejícím víkendu oslaví 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily. Lidé se mohou těšit na velkolepou akci, jakou region dosud nezažil. Dojde však i na velká dopravní opatření a omezení. Tetín bude po celou dobu akce zcela uzavřen a dostat se do obce půjde pouze, pěšky, na kole či pomocí zajištěné kyvadlové dopravy. Doporučuje se nechat auto doma a do místa přicestovat vlakem či autobusem.

Národní pouť v Tetíně: trasa pro pěší. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Pro očekávaný velký zájem je vhodnější do lokality dorazit hromadnou dopravou. V rámci Pražské integrované dopravy jezdí do Berouna autobusy i vlaky. Na autobus lze naskočit na Zličíně a v Nových Butovicích (linky 384 a 394). Autobusy obou linek zastavují U Černého koně na Plzeňské ulici. Jak vlaky, tak autobusy z Prahy jezdí prakticky každou půlhodinu. U vlaků je třeba počítat s možným zpožděním kvůli pracím na trati u Radotína. Další vlaková spojení pravidelně jezdí z Rakovníka či Rokycan (respektive z Plzně). Návštěvníci, kteří se do regionu přeci jen chystají vydat vlastním vozem, budou moct využít parkoviště v Berouně a kolem Tetína. Kde zaparkovat Vedle berounského vlakového a autobusového nádraží se nachází dvě záchytná parkoviště, P+R I a P+R II. Obě parkoviště budou v rámci akce zdrama. Do obce se poté dá dojít pěšky nebo na kole po stezce svaté Ludmily, která vede přes čtvrť Zavadilka ulicí U Vápenice (2,8 km). Nebo se lze dopravit kyvadlovou autobusovou dopravou linky A a B a na vlastním či sdíleném kole. V Berouně lze ještě využít placený parkovací dům v Hrnčířské ulici a další parkovací plochy jsou u polikliniky, na Wágnerovo náměstí a u Pražské brány. Svatá Ludmila: Je zavražděnou světicí, Češi se ale o její odkaz dodnes přou Přečíst článek › Další parkoviště mohou lidé využít na louce Na Koledníku, který se nachází jižně od centra obce. Jde o velkokapacitní parkovací plochu, kam se bude soustřeďovat většina vozů. Do Tetína se dá odsud dojít polní cestou pěšky a na kole (2,5 km). Na kole se lze východně od Zavadilky napojit na stezku svaté Ludmily. Pěšky jde jít i přes kopec Damil (zde je ale prudší klesání od Tetínské vyhlídky) nebo kolem Bílého lomu. Od Koledníku bude jezdit autobus linka A. Druhé tetínské parkoviště se nachází u Bílého lomu vedle silnice, která vede do obce z jihu, ulice Spis. Vojáčků. Na Tetín lze odsud dojít pěšky podél silnice (1 km), projíždí tudy i autobusová linka A. Kyvadlová doprava Kyvadlová autobusová doprava bude rozvážet návštěvníky na dvou linkách – A a B. Linky nahradí pravidelnou linku 633, která normálně jezdí v rámci PID. Obě linky jsou zdarma a boudou se pravidelně na svých trasách točit. Trasa linky A je: Beroun nádraží – Koledník parkoviště – parkoviště u Bílého lomu – Tetín křižovatka. Linka B jezdí do berounského nádraží a končí na Tetíně u Rozvodny. Odtud je to do obce po stezce svaté Ludmily asi 1 km pěšky. Zákaz aut. Na Svatoludmilské pouti se počítá s velkým zájmem o elektrokola Přečíst článek › Z Berouna se jde dopravit i pomocí sdílených elektrokol společnosti Nextbike. Nutné je mít staženou jejich appku, kterou je potřeba spárovat s platnou kreditní či debetní kartou. Prvních 15 minut je zdarma, nicméně je potřeba nabít minimálně 50 korun kredit, aby se kolo dalo půjčit. Více lze najít v podmínkách služby. Nejbližší stanice je u berounského nádraží, další pak u Pražské brány, u Parkovacého domu či na rohu ulic Plzeňská a Obchodní. Doporučuje se prohlédnout mapu stanic, která je k dispozici v appce, protože se lze dopravit ještě z Králova Dvora, Hýskova či ze Zdic. V případě potřeby budou na Tetíně k dispozici dvě stanoviště zdravotníků. Jedno bude umístěno v centru obce v ulic Na Parkáně vedle veřejných WC. Druhé stanoviště i se sanitkou bude připraveno v místě stání pro karavany vedle fotbalového hřiště a louky, kde se uskuteční poutní mše a koncerty.