První skupinky návštěvníků již sice nové prostory zrekonstruovaného koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně okusily, ovšem jedná se hlavně o sportovní plavce. Veřejnost si musí na otevření ještě nějaký týden počkat, ovšem nejpozději ve druhé polovině července by se areál měl otevřít i ostatním zájemcům.

„Je potřeba zkusit celou technologii v zátěži i s koupajícími. Na to pak navazují laboratorní testy od hygieniků. V momentě, kdy dostaneme zprávu, že je vše v pořádku, pak začneme spouštět provoz. Nechceme nic zdržovat, otevřeme koupaliště hned, jak to bude možné,“ reagoval na dotaz Berounského deníku místostarosta města Beroun Michal Mišina. „Myslíme si, že to bude nejpozději ve třetím týdnu července,“ dodal k otevření.

Podle místostarosty města mělo být koupaliště původně otevřeno pro veřejnost už prvního července, ovšem do průběhu rekonstrukce velmi značně promluvila jarní epidemie koronaviru a hlavně pak přijatá jednotlivá opatření – ta například komplikovala dodávky dílů a i dělníků.

„Spousta materiálu a technologie byla ze zahraničí. Například tobogánové laminátové díly se vyrábějí v Turecku, konstrukce je z Maďarska. Maďarská firma to měla zde smontovat, ale kvůli epidemii sem nemohli přijet. Naštěstí se podařilo sehnat jinou firmu, která vše velmi rychle dala dohromady. Jsme tak místo dvouměsíčního zpoždění ve skluzu asi tak tři týdny,“ dovysvětlil místostarosta města.

Návštěvníci se tak po otevření mohou těšit mimo jiné na zcela nové dětské brouzdaliště, kde nebudou chybět herní prvky, na nové tobogány, ale také nově zrekonstruovaný bazén, jehož vana je z nerezového plechu a kde bude kromě čtyř plaveckých drah k dispozici například lanový most, šplhací síť, masážní tryska a další atrakce.

Zázemí a vstupné

Město Beroun má v plánu v dalších letech ještě investovat v rámci třetí etapy rekonstrukce do objektu, který bude sloužit nyní jako vstup a je zde sociální zázemí. „Uvidíme, jak na tom bude město finančně, nicméně chtěli bychom ještě tento objekt zrekonstruovat. Máme tu nyní hezký bazén a vedle neopravený objekt,“ ujistil Michal Mišina. Město odhaduje náklady na celkovou rekonstrukci objektu na zhruba 25 milionů korun. V objektu by mělo být nejen sociální zařízení, ale také welness provoz se saunami a bufetem.

Ještě před otevřením koupaliště veřejnosti bude jednat radnice o stanovení vstupného. Podle místostarosty Michala Mišiny se bude celodenní vstupné pohybovat kolem částku 120 korun, slevu pak budou mít děti, samozřejmostí bude i rodinné vstupné a podobně. „Kalkulace se teprve dělají, budeme ještě o tom jednat,“ dodal Michal Mišina.