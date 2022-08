Jako poslední nastoupila posádka, která jela trasu nejdéle, a to Pat a Mat - Niky a Kačka, protože děvčata divákům při plavbě ve svých dřevěných neckách ukazovala, co vše umí opravit. Plavidlům fandilo odhadem 500 přihlížejících diváků, což bylo oproti loňsku o trochu více.

Tradiční akce se tentokrát konala v sobotu 13. srpna, což se ukázalo jako dobrá volba. Krásné počasí a vyhřátý rybníček byl odměnou nejen všem soutěžícím při různých dalších vodních disciplínách, kdy se ač nechtěně, zato pěkně vykoupali, ale také hlavně pořadatelům. Ti opět předvedli, že ve Rpetech je úžasná parta lidí, která dokáže akce připravit více než skvěle (a že jich během roku je několik).

Poté co všechna plavidla bez úhony rybník přeplavala, byla na řadě další zajímavá soutěž, a to štafeta, a ne ledajaká, muselo se při ní vypít třeba brčkem pivo atd. Vítězem se stalo mužstvo Magna klubu, jehož členové do Rpet přivezli výstavní motorky.

Přejít nebo přeběhnout dřevěnou lávku přes celý rybník upevněnou na barelech nebylo také snadné. Přesto se našlo plno dětí i dospělých, kteří si to rádi vyzkoušeli a většinou bez pádu do vody lávku i zdolali. To se ovšem nedalo říci o nadšenci Pištovi, který se po lávce vydal dokonce se svým psem. Pes zůstal suchý, ale jeho páníček si hezky zaplaval.

Bez ohlasu nezůstala ani výzva zdolat lávku na kole, tady už úspěšnost ale stoprocentní nebyla. Stejně tak nechvalně skončily pokusy přejet lávku ve dvojici, kdy jeden seděl v kolečku a druhý tlačil.

Diváci se ale těšili i na zápas gladiátorů, kdy na dřevěný ponton nastoupili vždy dva muži a pomocí velkých činek se snažili jeden druhého strčit do vody, a dařilo se. Nakonec mezi sebou bojovali o první místo dva závodníci, druhý skončil Jura Růžička a na prvním místě Jan Janka, známý zápasník MMA.

A vítěz originálního plavidla? Na základě diváckého hlasování, kdy bylo odevzdáno celkem 362 hlasů, se jím stali Pat a Mat.

Na 19. hodinu pak byl v plánu koncert známé hudební skupiny Brzdaři, která svým vystoupením tento pěkný den zakončila.

Naďa Kolenská