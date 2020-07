Letošní hlavní turistická sezona je citelně poznamenána jarní epidemií koronaviru. Češi totiž kvůli jednotlivým omezením a situaci v jednotlivých státech se v mnoha případech rozhodli zrušit letní dovolenou v cizině a budou ji trávit v tuzemsku. Majitelé a provozovatelé kempů hlásí již minimálně do konce srpna obsazené veškeré ubytovací kapacity v chatkách, chalupách či obytných vozech. A právě s prvním prodlouženým víkendem vyráží na dovolenou řada Čechů a to včetně Berouňáků.

„My trávíme dovolenou většinou v Česku anebo na Slovensku. Do ciziny nás to netáhne, máme děti ve věku tři a pět let. Myslím si, že jiné to bude třeba za pět let. Letos budeme trávit dovolenou na pronajaté chatě na Šumavě, jedeme s rodinou bratra a ještě kamarády. Celkově nás tak bude dvacet,“ řekl Berounskému deníku Martin Schoř s tím, že na cestu se vydají všichni v sobotu dopoledne. „Každý rok je to na začátku prázdnin peklo, letos nepočítám, že by to bylo jinak. I proto plánujeme cestu většinou po málo frekventovaných silnicích. Máme naplánované přestávky i na jídlo v zajímavých obcích,“ dodal Martin Schoř.

Jenže takovouto trasu si vybírá menšina cestovatelů – důvod je jednoduchý. Cesta po dálnici je pohodlnější, rychlejší. Mnoho řidičů nejen z Berounska tak opět využije dálnici D5. Tady je ovšem nutné počítat s některými dopravními omezeními, které pravděpodobně zkomplikují cestu a způsobí zdržení.

S omezením je nutné počítat mezi 11,5. – 13,5. kilometrem ve směru Praha – Rozvadov, a to kvůli údržbovým pracím na zdejším mostě přes dálnici. Razantnější omezení je mezi 45. – 61,6. kilometrem. Provoz je zde zúžen na dva jízdní pruhy kvůli opravě povrchu dálnice. Další omezení pak čeká na řidiče mezi 123. až 135. kilometrem ve směru na Rozvadov kvůli pracím na silnici. Jinak jsou v letošním roce dopravní tepny na Berounsku zcela průjezdné.

Kromě řidičů se ve větší míře chystají na silnice také policisté. Větší počet řidičů na silnicích totiž každoročně znamená i nárůst dopravních nehod. Hlídky tak budou permanentně dohlížet nejen na okresních silnicích, ale i na dálnici.

„Na dálnici D5 provádí pravidelnou kontrolní činnost Dálniční oddělení Rudná a samozřejmě je zapojeno v rámci těchto dopravně bezpečnostních opatření včetně techniky ve speciálních služebních vozech značky Škoda Superb,“ sdělila Berounskému deníku mluvčí berounské policie Jana Šteinerová s tím, že policisté se zaměří nejen na dodržování maximální povolené rychlosti a zákazu řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, ale také na používání bezpečnostních pásů posádkou vozidla a věnování se řízení v podobě telefonování.

Uzavírky a dopravní omezení na Berounsku:



Dálnice D5 ve směru na Rozvadov

11,5 -13,5 km – práce na silnici, konkrétně na údržbě mostu, doprava je tu svedena do dvou jízdních pruhů

45 – 46,6 km– práce na silnici, zúžení do dvou jízdních pruhů

123,8 – 135,3 km – práce na silnici, zúžení vozovky



Berounsko

Silnice III/11524 – ulice Tovární v katastru obce Králův Dvůr. Do 13. července uzavřena kvůli opravě železničního přejezdu.

Silnice III/10131 – ulice Hlavní, katastr obce Chyňava, část obce Malé Přílepy. Doprava je zde zúžena do jednoho jízdního pruhu kvůli práci na inženýrských sítích. Omezení do 15. září.

Silnice II/115 - Vižina – Skuhrov je uzavřena z důvodu prací na silnici

Silnice II/117 – ulice Buzulucká v obci Komárov je uzavřena z důvodu stavebních prací, a to konkrétně opravě opěrné zdi potoka v Komárově