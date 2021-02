Vzniknout by mělo místo pro pestré sportovní vyžití. V bezprostřední blízkosti jsou totiž Tetínské skály, které si oblíbili milovníci sportovního lezení a areál již zdobí nové workoutové hřiště.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Nyní je v plánu současné fotbalové hřiště mírně posunout a zmenšit, aby vzniklo místo pro multifukční hřiště a tenisové kurty. „Máme v plánu vybudovat i kompletně nové zázemí pro sportovce, včetně nových kabin, které by byly součástí uceleného objektu, kde by bylo i občerstvení a veškerá vybavenost,“ doplnil manažer projektu Václav Červený.

V obci mají Skupinu investičního rozvoje, složenou ze zastupitelů a aktivních občanů, která průběžně dohlíží na stavby a sleduje také dostupné dotace. Členem této skupiny je i místostarosta Ondřej Hrdlička, který má osobně na starosti několik investičních akcí včetně této. „Před dvěma lety jsme si udělali studii sportovního areálu, kterou se nyní po etapách snažíme nějak naplňovat. A pokud existuje vhodná dotace, která by se do toho konceptu hodila, tak o ni usilujeme,“ vysvětlil Hrdlička. „Momentálně taková dotace na multifunkční hřiště existuje, tak o ni žádáme,“ doplnil.

V obci si slibují, že by areál mohl přilákat také aktivní lidi, kteří by do Tetína přinesli například různé sportovní kroužky pro děti či tenisovou školu. A sportoviště by mohla sloužit i lidem z okolních obcí.

Nalákat do areálu sportovce a na blízké skály lezce by mělo i stanoviště karavanů, které se již staví. Hotové má být ještě před začátkem letní sezóny. Na tento projekt obec získala ze Středočeského kraje dotaci zhruba dva miliony korun, celý projekt pak vyjde téměř na 2,7 milionu korun. Ze dvanácti přihlášených to byl společně se dvěma dalšími obcemi právě Tetín, kterým se kraj rozhodl tuto dotaci udělit. „Když k nám někdo přijede s karavanem, tak se konečně bude moci řádně ubytovat,“ podotkl Hrdlička.

A stavba karavanového stanoviště pomůže i samotné výstavbě sportovišť. Posílí se totiž některé inženýrské sítě a nově postavený odvod kanalizace poslouží oběma novým projektům.