Digitální doba čím dál více ovlivňuje naše životy k lepšímu a hlavně pohodlnějšímu stylu života. To, co se zdálo být ještě před několika desetiletími zcela nemožné, se nyní stává realitou. V berounské nemocnici se rozhodli usnadnit lidem přípravy před návštěvou lékaře.

Nově se tak mohou objednat na vyšetření z pohodlí domova či práce, a to pomocí nové aplikace s názvem Akeso eTriáž. Ta umožňuje připravit si veškeré podklady pro povolení vstupu do areálu nemocnice s dostatečným předstihem. Jednoduchý online formulář umožňuje objednání na odborná vyšetření, běžná vyšetření na odděleních i objednání do ambulancí.

„V objednávacím formuláři stačí pouze vyplnit vaše osobní údaje a požadavek na vyšetření. Můžete si zvolit, zda vám vyhovuje dopolední či odpolední doba. Pracovníci nemocnice se vám pak ozvou zpět emailem nebo telefonicky s přesnou hodinou, ve kterou se máte na vyšetření dostavit,“ vysvětlila mluvčí Petra Horáková.

Po elektronickém vyplnění dotazníku aplikace vygeneruje QR kód, kterým se prokážete při vstupu. Platnost dokumentu je maximálně 72 hodin od jeho vyplnění.