S třináctiprocentním podílem odkladů nástupu do první třídy berounský region patří ve Středočeském kraji mezi ty nejnižší. Výjimkou je například Králův Dvůr, kde by odkladové děti daly dohromady jednu a půl třídy. Na Wagnerce se spíše pohybují právě v tomto nižším průměru. „Nelze říct, že by se letos jednalo o nějaký nadstandartní rok, odkladových dětí bylo o trochu více než loni, ale ne zas tak výrazně. Třídy se nám podařilo naplnit do maximálního počtu 25 dětí, abychom zajistili co možná nejlepší kvalitu vzdělávání,“ podotkla ředitelka.

Důvodem odkladů bývá nejvíce nevyzrálost dětí a logopedické problémy. Z tohoto důvodu ve škole znovuzavádějí logopedický kroužek. „Máme tu jednu paní vychovatelku, která je kvalifikovanou logopedkou. Problémy s mluvou jsou, protože si jednoduše s dětmi méně povídáme, takže se letos ke kroužkům, které budou fungovat čtyřikrát týdně, vracíme,“ říká ředitelka a doufá, že jim nebude v cestě stát covid.

Obávaná zima

Co se týče drahých energií, ve škole musí sice „kouzlit“ s rozpočtem, ale věří, že nadcházející topnou sezonu ustojí bez nutnosti snižovat teplotu. Nyní se pouze očekává, jaká bude nadcházející zima. „Musím říct, že se město o teplo skvěle stará. Oslovili nás s tím, jakou máme spotřebu, soutěží se nové ceny a celkově se na to dbá. Už jen díky rekonstrukcím ušetříme za elektriku, protože do světel necháváme instalovat úsporné LED osvětlení. Všechno se také odvíjí od toho, kdy začneme topit. Loni to bylo už 27. září, protože venku bylo šest stupňů. Dokud mi někdo nenařídí, že máme teplotu snížit, tak plánujeme topit normálně,“ vysvětlila Drbalová.

Ve škole do nového školního roku vstupují s nově zrekonstruovanou učebnou fyziky a angličtiny. „Využíváme každé volno, které jde, a v druhém patře na příští prázdniny zbývá už jen aula, dvě třídy a jeden kabinet,“ uzavírá ředitelka.