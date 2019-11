/FOTOGALERIE/ Každoročně jsou v Berouně podzimní měsíce bohaté na různé akce, ovšem nácvik protipovodňových aktivit má v kalendáři pevné místo. A tak tomu bylo i letos, kdy se ve čtvrtek 10. října uskutečnilo cvičení stavby protipovodňové ochrany města Beroun.

Z nácviku protipovodňových opatření v Berouně. | Foto: Pavel Paluska

V rámci cvičení byla krátkodobě uzavřena lávka na Závodí (na bývalém autobusovém nádraží), a to zhruba od 12.15 do 13.15 hodin. Dále byli nejen dopravním značením upozorněni řidiči, že bude v době od 13.30 do 14.45 hodin ze stejného důvodu uzavřen na nezbytně nutnou dobu most Na Ostrov.