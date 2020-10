Redakce Deníku a server zdopravy.cz nyní získaly vizualizace, které upřesňují, jak by nádražní budova mohla vypadat.

Správa železnic chce napříště sjednotit například průčelí obchodů. „Je pro nás důležité, aby interiéry vypadaly atraktivně. Chceme ty obchody pečlivě vybírat, nechceme žádné stánky s přepravkami a další nevzhledné objekty,“ doplnil Petr Hofhanzl.

Oprava a modernizace berounského nádraží si vyžádají investici ve výši zhruba 288 milionů korun bez DPH. Budovu trápí stará a poničená okna, poškozená fasáda, dosluhující obklady a dlažba, nekomfortní toalety. Změnit se to má během dvouleté rekonstrukce. Přitom je nádraží jedním z nejvytíženějších ve Středočeském kraji, denně tudy projde zhruba 5 550 cestujících.

Heslem nádražní budoucnosti je i typizace jednotlivých prvků, například laviček, osvětlení, tabulí nebo zastávkových čekáren. Správa železnic chce mimo jiné skoncovat například s lacinou zámkovou dlažbou, osvětlení má být integrované do zastřešení nástupišť.

Další parkoviště

Vedení radnice investici vítá. „S rekonstrukcí počítáme mnoho let, s touto vizí jsme také přestěhovali autobusové nádraží k vlakovému. Teď zde navíc začínáme stavět cyklověž. Vlaková stanice je jedna z ošklivých budov ve městě, de facto všechny ostatní se nám podařilo opravit a jsou krásné,“ připomněla před nedávnem starostka města Soňa Chalupová (ODS).

Investice v rámci přesunu autobusového nádraží k vlakovému před pěti lety počítaly kromě stavby cyklověže také například s dětským hřiště, sítí cykloboxů po městě, stejně jako podpora nevidomých cestujících. Město totiž v minulosti získalo dotaci z česko-švýcarských fondů právě na tento přesun, peníze mohli představitelé Berouna využít na podporu veřejné dopravy.

Beroun se také chystá stavět další parkoviště typu Park and Ride, která doplní to, které je v současné době kousek od nádraží. „Další parkoviště P+R budeme stavět na Podole zhruba pro 140 aut, měli bychom začít letos. To je další navázaná investice,“ řekla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

