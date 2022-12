„Jedná se o dvounápravovou mašinu, která byla sestrojena v roce 1927 a je velmi podobná těm, co běžně jezdily i u nás. Jde tedy o originální kus, jenž neprošel zásadními úpravami, které by znehodnotily její historickou podobu,“ sdělil Ivo Novotný, člen spolku Barbora, který skanzen provozuje. Věří tak, že návštěvníkům lomu lokomotiva nabídne naprosto jinou vjemovou zkušenost.

Plán sehnat lokomotivu vznikl před dvěma lety vlastně úplně náhodou. „Když jsme si s majitelem psali kvůli jiné záležitosti, posteskl jsem si, že bychom parní lokomotivu také chtěli. On mi na to napsal takovou nenápadnou větu ve smyslu, ať mu dám čas, že to ještě promyslí. Posléze se ozval, že nám ji prodá,“ vypráví Novotný.

Nadějně se vyvíjející záměr však zastavila pandemie koronaviru. Oživení přišlo až letos v září, kdy členové spolku vyrazili do Anglie. S lokomotivou se projeli a definitivně se rozhodli, že ji koupí. Nejdříve však budou muset sehnat peníze. Parní mašina i s transportem vyjde podle vyjádření spolku na jednotky milionů korun.

„Něco jsme si půjčili, část zafinancujeme z vlastních prostředků a zbytek bychom rádi vybrali ve formě online sbírky a od dalších sponzorů. Potřebujeme dosáhnout na metu 450 tisíc korun. Když navíc částku přesáhneme, pomůže nám to urychlit zřízení zázemí pro lokomotivu. Což je takový druhý milník sbírky, “ objasňuje Novotný.

Lokomotiva je plně provozuschopná a jednoduchá na údržbu. Pokud se vše povede, mohla by populární úzkokolejku u Svatého Jana pod Skalou brázdit už na jaře. „Víme, že se jedná o hodně peněz, nicméně jsem rád, že jako spolek do toho jdeme jednohlasně. Jsme přesvědčení, že to bude pro naše návštěvníky jedinečný a zajímavý zážitek,“ doplnil Novotný.