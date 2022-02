K rozhodnutí vedly Martina J. Glozara osobní sympatie k místu. „Často jsme kolem běželi nebo jeli na kolech, takže jsme se sem chodívali dívat a moc se nám tu líbilo. Bylo to takové území nikoho, ale zároveň všech, takže to tu víceméně pouze chřadlo. Spojil jsem se tedy s původním majitelem a Včelín se mi podařilo získat s tím, že to tu dáme dohromady,“ vysvětluje svůj záměr nadšenec, který je profesí IT expert.