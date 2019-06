Nájmy v Berouně rostou. Může za to i blízkost Praze

Berounsko /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ - Dobrá dostupnost na Prahu je požehnáním i kletbou najednou. Skvělé to je v tom případě, když za prací dojíždíte do hlavního města. Problémem to ale může nastat v situaci, kdy nájmy rostou ve městě, lidé dávají přednost bydlení poblíž Prahy a je tak o byty ve městě větší zájem. A toho využívají pronajímatelé.

Aspoň to je teorie, kterou si realitní makléři z Berounska vysvětlují současný trend rostoucích cen pronájmů. Statistické údaje totiž ukazují meziroční nárůst pronájmů o průměrnou výši 11 procent, co se týká okresu Beroun. V kraji přitom jde o jednu z nižších hodnot. Jako strašidelný příklad lze zmínit Mělník; tam meziročně nájmy podražily podle statistiky o 22 procent. V současné době tedy průměrně měsíčně za metr čtvereční bytu zaplatíte 214 korun. Vloni to bylo 192 korun, v roce 2017 dokonce „pouze“ 159 korun. Důvodů pro zdražování nájmů je pochopitelně více než jenom fakt, že je Beroun poblíž Prahy, kde ceny rostou stejně jako na jiných místech v republice. Problémem je také fakt, že řada lidí – převážně mladých, ať už rodin, nebo párů – nemusejí kvůli novým podmínkám získat hypotéku na vlastní bydlení. Pak nezbývá nic než nájem. „Zejména to je případ mladých, kteří jdou do nájmu. Ale bytů na pronájem je i tak málo, majitelé toho využívají,“ řekl realitní makléř Michal Regal. Realitní makléřka Regina Svatá souhlasí, že jde o kombinaci dojezdové vzdálenosti do Prahy a zhoršení podmínek pro získání hypotéky. „Je vyšší poptávka po nájmech, pronajímatel má možnost si cenu navýšit. Nový občanský zákoník je benevolentně řešen ve prospěch nájemců, pronajímatelé pak dávají vyšší ceny, aby věděli, že jde o solventního klienta, který dokáže platit,“ uvedla. Dalším komplikovaným problémem, který se odstraňuje jen velmi těžko, je vlastní nedostatek volných bytů k pronájmu. „Bytů na pronájem je v Berouně poslední dobou méně. To je důvod pro růst cen, společně s blízkostí Prahy,“ uvedl realitní makléř Gustav Rötling. Stejně vysvětluje současný trend růstu pronájmů i makléřka Jana Kučabová. „Myslím, že to je z toho důvodu, že bytů na pronájem je málo. Tím pádem jsou pronájmy pro majitele bytů zajímavé a ceny rostou,“ dodala. Bytová nouze trápí i Berounsko. Sociálních bytů je ale málo Přečíst článek › Kolik nás kde žije: která města a vísky postupně vymírají. A kde lidé přibývají Přečíst článek ›

Autor: Jakub Šťástka