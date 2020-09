Nalezený sklep pod baštou památkáři znovu zazdí. Samotná bašta bude bez střechy

/FOTOGALERIE/ Bez střechy a s travními drny. Tak by měla po rekonstrukci vypadat jižní část historických hradeb města Beroun, která je součástí parku v ulici Na Parkáně. Důvodem, proč se na tamní historickou baštu nevrátí střecha, je statika. Památkáři nechtějí riskovat její stav. Oprava bašty by měla skončit do konce října, do té doby bude uzavřena i část parku.

Rekonstrukce jižní části historických hradeb v Berouně. | Foto: MěÚ Beroun

Celková rekonstrukce jižní části historických hradeb v Berouně začala zhruba v polovině června za přísného dohledu památkářů. Že se jedná o investici více než nutnou svědčí i fakt, že město Beroun muselo nechat v březnu uzavřít právě část parku Na Parkáně, jelikož bašta v této části hradeb byla ve velmi špatném technickém stavu. Před zahájením rekonstrukce tak musela být část hradeb důkladně zajištěna nejen kvůli možnému dalšímu poškození památky, ale i kvůli bezpečnosti lidí. Po následných průzkumných sondách pak teprve odborná komise určila postup při opravách a vzhledem k tomu, že část hradby byla z vrchu poměrně tvrdě uzavřena cementovou vrstvou, špatně vyspárovaná a zdivo tak pojímalo veškerou vlhkost, museli použít kombinaci několika technologických postupů. Dostavbu Pražského okruhu odmítají i radnice Přečíst článek › Při sondování bašty památkáři objevili poměrně zachovalý sklep. „Bylo potřeba ho prozkoumat, aby nám tam případně při aplikaci injektáží nevytékalo plnivo pryč. Udělali jsme sondu do země a zjistili jsme sklepní prostor pod celou baštou. Vypadá to, že tam asi vedlo schodiště, po němž se sestupovalo z domu. Jinak je ale prostor v dobrém stavu,“ dodala Magdaléna Součková s tím, že sklep bude po nezbytných opravách znova zazděn a ponechán bude jen malý otvor pro větrání. Kameny a drny Jižní část historických hradeb nicméně již nebude vizuálně zcela stejná jako v době před rekonstrukcí. I když je bašta Na Parkáně poslední berounskou baštou, kde se až do osmdesátých let minulého století dochovala původní střecha, s její rekonstrukcí se nepočítá. Na takzvanou korunu hradby památkáři použijí travní drny a speciální skladbu kamenů, které dokáží zadržet vodu pro rostliny a zabránit zatékání vody. V minulosti se takzvané „drnování“ zcela běžně využívalo, nyní se tato metoda opět navrací. „Nakonec se přikláníme k tomu, že tam dáme travnaté drny. Máme sice historickou fotku bašty, podle níž by bylo možné střechu obnovit, ale hradby jsou staré a nechceme pokoušet jejich statiku,“ dodala Magdaléna Součková. Opravy hradeb Jednotlivé části jižních hradeb by se měly opravy dočkat nejpozději do roku 2023. Město Beroun s tím počítá v rámci čtyřletého Programu regenerace městské památkové zóny. „Máme zpracovaný projekt na opravu celé jižní části městského opevnění. Projektant nám doporučil zahájit práce právě na opravě této bašty, jejíž stav byl nejzávažnější. Podle možností našeho rozpočtu budeme postupně po etapách opravovat i další úseky,“ připomněla Soňa Chalupová, starostka města. Karlštejnský Festival v ulicích je zrušen. Přesouvá se na jaro příštího roku Přečíst článek › V letošním rozpočtu je na opravu výše zmíněné části hradeb vyčleněn jeden milion korun, z toho 410 tisíc korun tvoří dotace od ministerstva kultury. Město průběžně hradby ve spolupráci s odborníky kontroluje a v případě potřeby se řeší jejich oprava. Berounské hradby jsou výjimečnou památkou středověké fortifikace v Čechách. Byly vybudovány za vlády Václava II. Obtáčely město o celkové délce 1170 metrů. Největší zatěžkávací zkouškou si berounské hradby prošly v dubnu 1421, kdy město obléhal Jan Žižka. Zub času je neúprosný, a tak i tato historická památka potřebuje zásah odborníků. S postupnou rekonstrukcí a konzervací se začalo v 90. letech 20. století. Hradby jsou součástí městské památkové zóny, která byla v Berouně vyhlášena v roce 1992.

