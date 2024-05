/FOTO, VIDEO/ Nejstarší ženou Berounska je paní Marie Barbora Františka Štichová, která dnes slaví sto třetí narozeniny. Žije v Tmani, v domě s pečovatelskou službou. Ke gratulantům se připojuje i redakce Berounského Deníku.

Paní Marie se dokáže sama o sebe postarat, všechno si pamatuje, je zdravá a ráda hraje karty. Jen hůře slyší, což jí ale díky naslouchátku vůbec nevadí. Dokonce ovládá i chytrý mobil. Její byt v době naší návštěvy zdobily dvě krásné kytice. „Jednu kytici jsem dostala od starosty Tmaně Jaromíra Frühlinga a 103 růží od Církve československé husitské a Klubu důchodců z Tmaně. Pozvali mě na divadelní představení Labyrint světa a ráj srdce, kam mě doprovodila vnučka. Paní farářka mi po skončení pogratulovala s hercem Janem Přeučilem,“ pochlubila se oslavenkyně, která se narodila 6. května 1921 v Praze.

Marie Barbora Františka Štichová s rodiči.Zdroj: se souhlasem Marie Štichové

Život se s paní Marií nemazlil. „Měla jsem o sedm let staršího bratra. Když mi bylo sedm let a trávili jsme prázdniny u dědečka, tak se utopil. Byl dobrý plavec, takže to byla pro všechny velká rána. Rodiče se pak o mě velmi strachovali,“ zavzpomínala Marie. Další rána přišla ve třinácti letech. „Den před Štědrým dnem mi tatínek říkal, že půjdeme ráno nakupovat dárek mamince. Jenže ráno se už neprobudil. Zemřel. Bylo mu třiapadesát let a mně třináct. Zůstaly jsme s maminkou samy. Jelikož nikdy nechodila do práce, paní domácí jí nabídla, aby se stala domovnicí a uklízela jí dům. Nájem jsme pak měly zadarmo,“ svěřila se. Marie se chtěla stát učitelkou, ale jelikož by maminka na její studia neměla peníze, vyučila se švadlenou.

Z krejčovství do spořitelny

Naproti domu na pražském Žižkově kde bydlela, byla mlékárna. Tam se seznámila se svým budoucím mužem, který byl sportovním redaktorem Svobodného slova. A jelikož chtěli bydlet spolu, vzali se. „Bylo mi osmnáct, a tak mě museli zplnoletit. Tehdy jsme byli plnoletí až v jedenadvaceti,“ vysvětlila. Manžel od redakce dostal byt, kam se Marie i s maminkou přestěhovala. Ve třiadvaceti se Marii narodil syn Otakar Karel. Po mateřské dovolené už se nevrátila do krejčovství, kde pracovala, ale šla na poštu. „Tam jsem strávila tři roky. A díky doporučení souseda jsem se dostala do spořitelny, kde jsem pracovala celý život. Do důchodu jsem odešla v pětasedmdesáti,“ usmála se. „S bývalými kolegyněmi, které jsou o generaci mladší, se dodnes schází. Vozím ji za nimi na Žižkov,“ dodala vnučka Renáta Grygarová.

Marie Barbora Františka Štichová s prvním manželem.Zdroj: se souhlasem Marie Štichové

S manželem ale Marie prožila pouhých devatenáct let. Zemřel na rakovinu tlustého střeva. „Do poslední chvíle jsem se o něj starala. I druhý manžel zemřel na rakovinu. Žili jsme spolu jen tři roky. A bohužel mě opustil i syn Otakar. V šestapadesáti letech odešel na rakovinu jako jeho otec,“ dodala smutně. Po fázi truchlení si ale řekla, že ji tady pánbůh nechal, a tak musí žít dál. O Marii se teď stará vnučka. „Až do roku 2013 bydlela babička sama v pražském bytě. Ale zlomila si nohu v krčku a po operaci byla tři měsíce úplně mimo. Je ale neuvěřitelná bojovnice, a tak se všechno po rekonvalescenci vrátilo k normálu. Jenže po operaci chodila s chodítkem a v domě nebyl výtah, tak jsem jí zařídila místo v Domě s pečovatelskou službou v Tmani. Zprvu ji nechtěli přijmout, že už je jí 93 let a chtěli by někoho na delší dobu. A už tady žije 10 let a je moc spokojená,“ pochlubila se vnučka, která bydlí s manželem v Chyňavě, takže to za babičkou nemá daleko.

Na operaci ve 101 letech

Kritický byl pro Marii rok 2022, kdy jí lékaři objevili ve střevě nádor. Byl tak velký, že střeva měla prakticky neprůchodná. „Nikdo ji nechtěl ve 101 letech operovat. Lékaři se domnívali, že tak velký nádor bude mít jistě metastáze, což se nepotvrdilo. Nakonec ji pan doktor Černohorský v Nemocnici Na Homolce odoperoval, za což jsme mu nesmírně vděčné. Krátce na to si ale babička zlomila druhou nohu v krčku, následovala další narkóza a dlouhá rekonvalescence. I tentokrát ale nohy rozchodila. A od té doby je babička zdravá jako řípa. Jen sluch má horší. Na jedno ucho neslyší a na druhém má naslouchátko. V dětství měla asi čtyřikrát zánět středního ucha,“ podotkla Renáta. Společně s vnučkou a jejím manželem Marie ráda jezdí na výlety. Používají invalidní vozík, aby se Marie neunavila a výlet si užila.

Marie Barbora Františka Štichová slaví 103. narozeniny.Zdroj: Deník/Jana Hájíčková

„Vloni jsme navštívily zámek Lány. Když pan průvodce vyprávěl o pohřbu tatíčka Masaryka, babička si vzala slovo, že na pohřbu také byla. Všichni chtěli slyšet její vzpomínky,“ smála se Renáta, která babičce pořídila speciální bezpečnostní hodinky. Pokud by Marie upadla, hodinky vnučku okamžitě upozorní. Může skrz ně s babičkou komunikovat, anebo Marii upozorní, aby si vzala léky. „Jsou k nezaplacení a to stály jen 3500 korun,“ prozradila. A jaký je podle Renáty recept na dlouhověkost? „Babička je pořád optimistická, neustále má dobrou náladu a vlastně pořád kouká dopředu. S kamarádkami z domova hraje pravidelně karty, žolíky, což ji velmi baví. Luští křížovky a radost jí dělají i tři pravnoučata,“ rozloučila se s námi vnučka oslavenkyně.