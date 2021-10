Podklad pro rozvoj školství je dokumentem, s kterým na berounské radnici pracují pro přípravy na variantu maximálního nárůstu obyvatel podle plánů investorů a územního plánu. Dokument pracuje se čtyřmi lokalitami města, které obklopují jednotlivé základní školy, a mapuje v nich jednotlivé stavby pro bydlení, které jsou buďto čerstvě dostavěny nebo v příštích letech vyrostou. Dělá to dohromady až 2700 bytových jednotek. Odtud se odhaduje nárůst obyvatel až na celkových 6166 osob.

Výstavba nového bytového domu v ulici V Hlinkách v Berouně. | Foto: Pavel Paluska

Pokud by nárůst měl probíhat podle tohoto scénáře, meziročně by to znamenalo kolem tisícovky nových obyvatel Berouna a celkově by se počet obyvatel královského města zvedl o asi o 30 procent. Nárůst bude zřejmě pomalejší, přesto Berounský deník oslovil radnici s dotazy, jakou strategii plánují. „Podobné dokumenty vznikají proto, abychom byli vždy včas připraveni na všechny jevy spojené s růstem města,“ vysvětlila starostka Berouna Soňa Chalupová.