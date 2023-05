Blíží se tím české školství k návratu do osmdesátých let minulého století, kdy počet dětí ve třídách výrazně přesahoval třicítku?

Tři první třídy připadnou na základní školu Jungmannova, další dvě na Počaply. „Situace je přehledná, vyšlo to přesně na dítě tak, jak jsme měli informace z evidence obyvatel,“ poznamenal ředitel škol, které by měly v září přivítat 150 prvňáčků, dalších zhruba 20 dětí s velkou pravděpodobností dostane odklad nástupu do školy. „Jsme rádi, že budeme moci otevřít opět jen pět tříd oproti loňsku, kdy jich byla potřeba šest,“ uvedl ředitel.

Učitelé sní o třídách s pětadvaceti dětmi

Podobně jako v jiných městech i v Králově Dvoře už dlouho volají po snížení počtu žáků ve třídách. „S kapacitními problémy se potýká řada škol. Za celý pedagogický tým bych byl rád, kdybychom měli dětí ve třídách kolem pětadvaceti,“ dodal Krob.

S tímto by mohl v budoucnu pomoci projekt rozšíření počapelské školy o pět tříd. Padesátimilionová investice už v Králově Dvoře dostala zelenou. Na dvorku školy bude vybudován moderní pavilon, napojený citlivě na stávající historickou budovu školy. Plánuje se, že by se žáci a učitelé mohli dočkat nových tříd už ve školním roce 2024/26.

V Berouně podali podle informací odboru školství a volnočasových aktivit rodiče předškoláků do čtyř místních základních škol 338 přihlášek. Některé ovšem obsahovaly žádosti o odklady, další byly takzvaně znásobené. „To znamená, že jedno dítě bylo u zápisu v několika školách,“ vysvětlila vedoucí odboru Květuše Slavíková, podle které bylo po ‚očištění‘ dat přijato do prvních tříd berounských škol 266 dětí.

Podle spádových obvodů základních škol

Například do základní školy Wagnerova přišlo k zápisu 107 dětí, v září jich ale poprvé do lavic ve třech třídách usedne 87. Některé děti totiž dostanou odklad, jiné nebyly přijaty, protože podle trvalého bydliště nepatří do spádového obvodu školy. „Moc bych si přála nafouknout školu a přijmout všechny děti tak, aby maximální počet žáků byl 25. To ale bohužel nevyjde,“ uvedla ředitelka školy Eva Drbalová.

Ve 2. základní škola Preislerova přijali 84 dětí. Jak připomněla ředitelka školy Dagmar Kolářová, počet budoucích prvňáků se nijak neliší od loňského roku. „V dalším školním roce otevřeme tři třídy,“ upřesnila ředitelka.

Čtyřiatřicet dětí půjde poprvé do školy na Závodí a dalších 61 berounských prvňáků usedne do lavic v základní škole Jungmannova.