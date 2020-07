Jarní epidemii koronaviru ovlivnila i letošní turistickou sezonu, která nejenže začala později, ale i řada lidí se rozhodla kvůli situaci v zahraničí zůstat v tuzemsku. Koupaliště a aquacentra ovšem zatím žádný veliký boom neevidují. Naopak oproti minulému roku je návštěvnost slabší. A to i přesto, že již skoro dva týdny v Česku neplatí vládní opatření v podobě například povinného nošení roušek a podobně. Ty jsou povinné pouze ve zdravotnických zařízení.

„Návštěvnost je oproti minulému roku o zhruba dvacet procent nižší, než v roce předchozím. Zda to ale nemyslím si, že to přímo souvisí pouze s epidemií koronaviru, ale určitou roli zde hraje také počasí,“ reagoval na dotaz Berounského deníku Antonín Marx, ředitel Berounské sportovní, která se mimo jiné stará o provoz aquaparku v Berouně, s tím, že zatímco letos se střídají teplé a chladnější dny, v loňském roce bylo mnohem více tropických dnů a lidi to zkrátka k vodě lákalo.

V letní sezoně také přizpůsobují zdejší provoz prázdninám. To znamená, že až do konce letních prázdnin jsou atrakce a také bistro Městského plaveckého areálu Tipsport Laguny otevřeny každý všední den vyjma pondělí vždy od deseti hodin. Plavecký bazén a fitness jsou ve všední dny kromě pondělí otevřeny již od osmé hodiny.

„Do aquaparku chodíme, děti se zde vydovádí. Nákazy se sice trochu obáváme, ale snažíme se dodržovat zvýšenou hygienu, tak nevyhledáváme velikou koncentraci lidí. Stejně tak jsme letos vynechali cestování hromadnou dopravou, snažíme se na výletní místa dostat po vlastní ose,“ řekla Deníku Iveta Černá.

„Na koupaliště zatím nechodíme. Je zima. Do aquaparku chceme vzít děti na výlet, ale čekáme až se oteplí. Rádi se s manželem válíme na sluníčku, být zavření někde na lehátku je až taková krajní možnost. Pevně věříme, že se oteplí a že hlavně v Berouně otevřou to nově zrekonstruované koupaliště. V létě pak pravidelně jezdíme k Máchovu jezeru a i právě navštěvujeme téměř všechna koupaliště v regionu. Máme v plánu také vyrazit na opravené Tyršovo koupaliště v Rakovníku,“ řekla Renata Novotná z Křivoklátska.

Rekonstruované koupaliště

Koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně je již zrekonstruované a v současné době je areál ve zkušebním provozu, kdy se testuje v zatížení nainstalovaná technologie, hygienici pak zde provádí laboratorní testy. Místostarosta města Michal Mišina (ANO) Deníku sdělil, že vše směřuje k tomu, že by mohlo být koupaliště otevřeno příští víkend.