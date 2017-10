Návštěvnost hradů láme letos rekordy

Berounsko /FOTOGALERIE/ - Letošní turistická sezona sice ještě nekončí, ale podle dosavadní návštěvnosti to vypadá, že bude patřit k těm velmi dobrým. Odborníci se shodují na tom, že stále více lidí začíná trávit svou dovolenou v Čechách, a to i s vý-lety na naše památky.

S letošní turistickou sezonou je velmi spokojený i kastelán hradu Žebrák a Točník. „Letošní rok je pro nás hodně úspěšný. Dosud přišlo asi o zhruba pět tisíc návštěvníků více než loni. Doufám, že se to do konce sezony nezkazí,“ uvedl kastelán hradu Žebrák a Točník Petr Zemánek.

Návštěvnost na Točníku každoročně ovlivňují kultur-ní akce, které se zde pravidelně konají. V letošním ro-ce jich byla pěkná řada.

„Některé jsou už tradicí, jiné teprve začínají. Na začátku dubna pořádáme benefiční akci pro točnické medvědy Med dej a na kon-ci dubna to jsou Pravěké dny. V květnu to je didaktic-ká akce Hrad zvířat a sportovní akce Běžíme na hrad. V červnu zábavný Pohádko-vý hrad a Slunkatoč s koncerty přes noc. Dobové slav-nosti probíhají v době cyrilometodějských svátků,“ vy-jmenoval některé tradiční akce Petr Zemánek.

Letos na Točník také zaví-tal dvůr císaře Rudolfa II. Okořská garda měla svůj tá-bor na Točníku v polovině srpna. „Na konci prázdnin byl Netopýří večírek, divadelní představení Bílá paní spolku Za vodou z Čenkova, hradní bartolomějská poutní mše a noční Hradozáme-cká noc,“ doplnil kastelán Točníka.

Už druhým rokem vítá velký počet turistů i jeden z nejkrásnějších českých hradů Karlštejn.

Loňský rok byl díky výročí 700 let od narození Karla IV. co do návštěvnosti mimořádný. V porovnání s rokem 2015 jsme měli o 51 tisíc návštěvníků víc. Vzhledem k tomu, že letos žádné mimořádné výročí neslavíme, máme oproti loňskému roku o deset tisíc návštěvníků méně, ale v porovnání s běžným rokem 2015 o 40 tisíc návštěvníků víc. Podle toho můžeme říci, že náv-štěvnost Karlštejna byla letos prozatím velmi dobrá,“ uvedl k počtu letošních turistů kastelán hradu Karlštejn Jaromír Kubů s tím, že celková čísla ještě výrazně ovlivní sobotní vinobraní, při němž je hrad veřejnosti přístupný.

„V prohlídkách bude jen dvouhodinová odpolední pauza v době, kdy se bude na nádvoří odehrávat velký program. Po něm budou ale opět pokračovat,“ upozornil kastelán Karlštejna.

Podle něho měli turisté letos zájem o všechny tři návštěvní okruhy. Dost velký zájem byl o druhý okruh, který zahrnuje prohlídku Kaple sv. Kříže. „Ta láká návštěvníky hradu stále. Kromě ní je také zájem o unikátní výstavu Karlštejnského pokladu, která skončí 7. ledna 2018,“ poznamenal Jaromír Kubů.

Další zajímavostí, kterou hrad pro návštěvníky chystá, je otevření 13. komnaty. Jedná se o mimořádné zpřístupnění 3. patra Císařského paláce, tzv. fraucimoru. Prohlídky budou součástí prvního návštěvního okruhu, a to bez příplatku k základnímu vstupnému. Až do 14. října v jeho rámci uvidí i kopii císařské koruny, která je vystavena spolu s českou Svatováclavskou korunou v klenotnici hradu na konci první prohlídkové trasy.

Kopie císařské koruny byla vyrobena dle originálu v letech 2007 až 2009 týmem pana Jiřího Urbana. Je vyrobena z galvanicky pozlaceného stříbrného plechu, kopiemi polodrahokamů ze skla a pravých kamenů a smaltovými destičkami a jejím majitelem je Středočeský kraj.