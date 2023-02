Stavební povolení už mají. Studenti shání půl milionu na odpočinkovou zónu

Dokonce dvakrát mířil na pódium při vyhlášení výsledků ankety Matěj Šapovaliv. Ani jednu z cen ale nepřebíral pro sebe. Nejdříve zaskočil za dceru Adélu, hokejistku, která se umístila jako druhá v kategorii Jednotlivci mládež. Na kontě má například nejrychlejší gól v historii vrcholných ženských turnajů. Získala zlato na mistrovství Evropy v kategorii U16 nebo bronzovou medaili na mistrovství světa žen.

Podruhé se otec Šapovaliv vydal pro ocenění za druhé místo v kategorii Krajánek za syna Matyáše, rovněž hokejistu. V současnosti hraje v nejvyšší mládežnici zámořské soutěži za klub Saginaw Spirit, letos s českou reprezentací U20 přivezl stříbro z mistrovství světa. Loni byl dokonce týmem Vegas Golden Knights draftován do NHL.

V regionální anketě ho předstihla pouze tenistka Jesika Malečková, která svůj úspěšný rok ukončila účastí v českém týmu na United Cup v Austrálii.

Co znamená kategorie Krajánek? Podmínkou pro udělení ceny v anketě totiž je, že sportovec musí být registrován nebo trénovat v regionu. Na Berounsku ale žije i řada dalších, kteří soutěží za kluby za hranicemi regionu, v některých případech i v zahraničí. A právě pro ně je určena tato kategorie.

Třetí místo v kategorii Kolektiv dospělí obsadili basketbalisté z klubu BK Beroun, kteří vyhráli svou skupinu ve Středočeské basketbalové lize, z níž posléze postoupili do druhé celostátní ligy.

Při převzetí ceny basketbalisté vyčetli městu, že musí jezdit na mistrovské zápasy do Litně. „V naší situaci musíme hrát domácí zápasy ve vyhnanství, což se odvíjí na návštěvnosti a přejezdy také nejsou úplně ono. Bylo by dobré, kdyby se v Berouně postavila hala, kde by se dalo hrát a kde mohou vyrůst i mládežnické týmy košíkové. Kdyby se nad tím zamysleli lidé, kteří k tomu mohou něco říct, jestli je normální, že takové hezké město jako Beroun má basketbalový klub, který nemůže hrát doma,“ uvedl na pódiu mimo jiné Jiří Dragoun, hráč A mužstva a trenér mládeže.

Fair-play pro Lacinu v roli pomezního rozhodčího



Počin fair-play získal člen TJ a SK Tetín Petr Lacina, který ve fotbalovém utkání mezi Praskolesy a Tetínem uznal v neprospěch svého týmu gól, když jako pomezní rozhodčí potvrdil, že byl balon po odkopu od brankové čáry celým svým objemem za ní.

V kategorii Hvězda internetu se díky hlasům veřejnosti umístila Jindřiška Zajacová, která se už řadu let věnuje freedivingu.

Anketu pořádá společně s městem Beroun a Českou unii sportu agentura Sport Action.



Nejúspěšnější sportovci roku 2022

Jednotlivci dospělí



1. Barbora Stýblová - atletika 2. Zdeněk Liehne - dynamická střelba 3. Karolína Kosinová - lední hokej 4. Karolína Křenková - moderní pětiboj 5. Alžběta Veverková - rychlostní kanoistika 6. Jindřiška Zajacová - freediving 7. Tomáš Spáčil - rybolovná technika 8. Irena Liehne - dynamická střelba 9. Anita Žáková - atletika 10. Radim Goj - dlouhý triatlon



Jednotlivci mládež



1. Kateřina Slánská - softball 2. Adéla Šapovalivová - lední hokej 3. Matěj Smejkal - veslování 4. Matouš Synek - plavání 5. Adéla Steinsová - atletika 6. Václav Komínek - inline hokej 7. Jakub Šindel - rychlostní kanoistika 8. Tereza Placatková - atletika 9. Jáchym Kincl - kanoistika 10. Pavel Pavlásek - veslování



Kolektiv dospělí



1. FK Králův Dvůr fotbal 2. Lokomotiva Beroun – atletika - ženy 3. BK Beroun – basketbal - muži 4. Lokomotiva Beroun – plavání – štafeta muži 5. HC Cvočkaři - inline hokej



Kolektiv mládež



1. SK Kelti 2008 - hokejbal - mladší žáci 2. Piranhas Beroun – softbal - U11 3. VKK TJ Lokomotiva Beroun – veslování - dvojskif dorostenek 4. SK Kelti 2008 – hokejbal - dorost 5. Lokomotiva Beroun - atletika - mladší žákyně



Krajánek



1. Jesika Malečková - tenis 2. Matyáš Šapovaliv - lední hokej 3. Marie-Sára Štochlová - beachvolejbal



Cena fair-play



Petr Lacina - fotbal



Sportovní hvězda internetu



Jindřiška Zajacová - freediving