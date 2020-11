Podle ředitele berounské 2. základní školy Pavla Herolda by největším problémem mohlo být zajištění, aby se děti z různých tříd vzájemně nesetkávaly. Stejně jako další ředitelé základních škol nyní čeká na oficiální metodiku ministerstva školství, která přesně stanoví, co a jak má fungovat.

Pavel Herold zatím neví, kolik žáků prvních a druhých ročníků do školy skutečně přijde a zda budou navštěvovat po vyučování školní družinu. Jasné je však jedno: školní jídelna musí být v provozu.

„Jídelna samozřejmě musí fungovat, jak by se jinak žáci i učitelé najedli? Ministr školství navíc jasně napsal, že družiny také pojedou,“ odpověděl ředitel na dotaz Deníku, jak bude návrat dětí do lavic po koronavirových prázdninách prakticky vypadat.



Podle ředitele bude muset berounská škola v nových podmínkách s prezenčním vyučováním nejmladších žáků hledat řešení rovněž v souvislosti se skutečností, že ji využívají v době nouzového stavu děti pracovníků integrovaného záchranného systému. „To budeme muset nějak skloubit s rozjetým provozem prvních a druhých tříd i družiny,“ poznamenal Herold.

Nezodpovězenou otázkou do jisté míry zůstává, co bude s žáky, kteří se do školních lavic nevrátí, přestože už jim to aktuální nařízení umožní. Důvodem totiž může být například i to, že se děti nebo jejich rodiče obávají koronavirové nákazy. Ředitel Herold uvedl, že kdyby taková situace trvala déle, asi by musel do hry vstoupit orgán sociálně-právní ochrany dětí. Zcela totiž odmítá dálkovou výuku v době, kdy se mohou školáci vrátit do lavic.



Ředitele základních škol v příštích dnech čeká plánování školního provozu více ročníků, které se vzájemně nesmí potkávat. Ve třídách to samozřejmě potíže nezpůsobí, jde spíš o jídelny a především ranní a odpolední pobyty ve družinách. „Jsem přesvědčený, že to bude představovat problém. Budeme hledat řešení s hlavní družinářkou, jak to udělat,“ doplnil ředitel berounské 2. základní školy.

Návrat školáků do lavic v době covidu

- od 18. listopadu se vrátí do škol prvňáci a druháci

- znamená to tak nejspíše konec dálkové výuky pro tyto ročníky

- ve školách budou fungovat družiny i jídelny