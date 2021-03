„Momentálně počet hospitalizovaných pacientů s těžkým průběhem onemocnění covid-19 přesáhl únosnou kapacitu,“ upřesnila situaci mluvčí nemocnic Petra Horáková.

Stav hromadného postižení osob je mimořádná událost, při níž se zdravotnická zařízení dostávají do režimu provozu, kdy úroveň poskytovaná péče začíná být z důvodu částečného či rozsáhlého nedostatku zdrojů horší, než je běžný standard poskytování zdravotní péče v České republice. Neznamená to však, že by se nemocnice přestaly o své pacienty starat. Péče je i nadále zajištěna, i když v limitovaném režimu.

Přitom to ještě před 14 dny vypadalo relativně dobře. Zatímco v sousedních regionech už jednotlivá zdravotnická zařízení vyhlašovala stav hromadného postižení osob, obě nemocnice na Berounsku se držely. Už v tu dobu ale Petra Horáková upozornila na neustále stoupající stav pacientů s těžkým průběhem nemoci covid-19 a nevyloučila tak, že se v budoucnu se nemocnice mohou do tohoto stavu kdykoliv dostat.

K tomu tedy nakonec došlo. Jakmile se stav počtu nemocných sníží, bude stav hromadného ohrožení osob odvolán.